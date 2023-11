Mauricio Wright explotó contra el arbitraje tras la derrota ante el Herediano

Mauricio Wright estaba chivísima por lo hecho por el árbitro Josué Ugalde. (Rafael Pacheco Granados)

Mauricio Wright, técnico del Cartaginés, salió chivísima este miércoles con la derrota 1-0 ante Herediano pues a su parecer, el árbitro Josué Ugalde les echó el rey en una jugada en particular.

Para el entrenador, el réferi se equivocó en el gol de los florenses porque no pitó una falta clara que se cometió contra el arquero Kevin Briceño.

“En la jugada del gol hay una falta clarísima a nuestro arquero y eso es la manera como se resuelve el partido, acá todo mundo se está jugando muchas cosas y esto no puede ser, que respetan nuestro espectáculo, esto es una joda, un vacilón, que traigan gente que pite como debe ser.

“El partido le quedó grande a ese señor, hoy fuimos nosotros, luego le toca a otros, esto es un relajo, si fuera al equipo rival al que perjudican, se arma un burumbúm y el otro técnico estuviera hablando”.

Para Mauricio la culpa del resultado no es solo del árbitro Ugalde, pero también hay fallos contra ellos que son muy claros que no se pueden tolerar.

“La culpa de que perdimos no es solo de él, fallamos opciones frente al marco, pero él no nos puede cuestionar de esa manera con esas decisiones.

“¿Cómo voy a sacar un partido así?, ¿cómo vamos a sacar tres puntos si de un lado dan ventaja y del otro no?, un partido así no se puede definir por esto, si nos respetan estaremos cerca de conseguir nuestros objetivos, sino será más difícil, pero que nos hagan esto no es justo”, agregó.