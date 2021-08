Mauricio Wright: “Hemos sido prudentes en la victoria y lo seremos en la derrota”

Mauricio Wright no señaló a David Guzmán por las dos tortas que se jaló este domingo. Foto: Rafael Pacheco Granados Mauricio Wright no señaló a David Guzmán por las dos tortas que se jaló este domingo. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Sin hacer mucho drama ni buscar excusas, Mauricio Wright, técnico del Saprissa, se mostró tranquilo en la primera derrota que sufre su equipo en el torneo de Clausura 2021.

El entrenador señaló algunos de los motivos que incidieron en el tropezón ante los rojiamarilos, al tiempo que recomendó mantener la calma.

“Fue un partido, bonito, agradable, aunque hay cosas que definitivamente no me gustaron, pero así es el juego. Hemos tenido prudencia en la victoria y también en la derrota, por lo que no vamos a tirar atrás a nadie. No anduvimos finos en la táctica fija, fue un partido muy emocional y no manejamos eso. Este es un jalón de orejas en el que nos castigaron fuerte”, dijo.

Para Wright su equipo está en una seguidilla de partidos muy fuertes, ya que este martes jugarán a las 9 p. m. ante Guadalupe, horario que le llama la atención, por lo que ironizó sobre la programación del juego.

Al ataque morado lo anduvieron a mecate corto este domingo. Foto: Rafael Pacheco Granados Al ataque morado lo anduvieron a mecate corto este domingo. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

“No sé con qué intención programan un partido un martes a las nueve de la noche, pero tenemos una buena oportunidad para demostrar de qué estamos hechos.

“Venimos de un partido muy muy fuerte (clásico), vamos para un partido en el que tendremos un día menos de descanso y se utiliza todo por lo visto y es evidente que tendremos que hacer cambios”, comentó el técnico morado.

Mauricio rechazó que su equipo haya tenido problemas para poner a circular la pecosa o que el rival le los haya presionado arriba, pues según ninguno de los goles del rival cayó por esa vía.

“Los goles son de táctica fija y por un resbalón de Guzmán cuando teníamos el balón. Hoy (ayer) pagamos caro, porque hay partidos donde nos equivocamos y el rival no se aprovecha. Teníamos muy claro el panorama y ahora tenemos que adecuar las cargas para evitar la fatiga”, finalizó.