Mauricio Wright: “Los jugadores que inician y cierran los juegos son de igual valor”

Sinclair se ha ganado la confianza del técnico morado. Foto: Rafael Pacheco Granados

El técnico morado, Mauricio Wright, destacó a dos jugadores tras la victoria de su equipo con un gol en la Saprihora ante Grecia: del Monstruo resaltó a Luis José Hernández, quien entró en los últimos minutos y colaboró con el pepino de la victoria, y del equipo rival habló bien del papel del portero Alfonso Quesada.

“Fue un buen partido, bien peleado por ambos equipos. Grecia, que viene haciendo las cosas bien, nos complicó mucho y su arquero fue un punto alto, a mi gusto, tuvo intervenciones muy buenas en el primer y segundo tiempo.

“Dichosamente se obtuvo un buen resultado, tuvimos que hacer un par de modificaciones y se nos dio. El ingreso de Luis José fue muy exacto, entró con buena disposición y logramos una victoria importante para lo que estamos tratando de hacer”, afirmó.

Sobre la rotación de los jugadores, Wright dejó claro que le ha dicho a sus jugadores que, sean titulares o no, todos cuentan y el trabajo del grupo es importante.

“Luis José demostró que en 10 minutos puede hacer un gran partido, hay jugadores que entraron bien. Colindres tuvo ocasiones y en esa medida vamos trabajando. Los que inician y cierran los juegos son de igual valor”, dijo.

El entrenador habló sobre los posibles refuerzos extranjeros y aclaró la situación con el delantero santista Javon East.

“Si a mí no me tomaran en cuenta para determinar quién viene al equipo, yo no estaría aquí. Ustedes saben que en otros equipos yo he denunciado cuando me han querido imponer a un jugador. Si no me tomaran en cuenta, yo preferiría quedarme en mi casa.

“Javon ha demostrado en el país que tiene buen nivel, pero hay que valorarlo. Estamos tratando de consolidar a otra gente. En este momento estamos hablando con don Ángel (Catalina, gerente deportivo) en otras líneas”, aseguró.