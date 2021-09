Mauricio Wright: “Me voy muy triste con el resultado, porque estábamos para más”

Mauricio Wright trató de encontrar explicaciones del empate que cedió el Monstruo. Foto: John Durán Mauricio Wright trató de encontrar explicaciones del empate que cedió el Monstruo. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

El Saprissa de Mauricio Wrigth ya suma cuatro partidos sin ganar, desde el 28 de agosto cuando derrotó 4-2 a Alajuelense se olvidó de triunfar en el torneo nacional y las alarmas ya se encienden.

Las explicaciones sobre por qué su equipo dejó ir una ventaja de 3-1 fue uno de los principales cuestionamientos que le realizaron al entrenador durante la conferencia de prensa después del juego ante el Santos, así como por la racha negativa en la que se metió su equipo.

“Nosotros queríamos cuidar la pelota, tenerla, tratar de volver a golpear y cuidar lo que teníamos, ya se había hecho un gasto importante en una cancha complicada ante un rival que está arriba de nosotros en la tabla.

“Me voy molesto, tenemos que aprender a cuidar un poco más los resultados, el partido pasado también ocurrió en un partido que teníamos controladísimo ante Guanacasteca y terminamos concediendo un penal innecesario y la opción de dos puntos para alcanzar el liderato y hoy también sucedió”, comentó.

Saprissa se fue sufriendo y arrugando la cara de Guápiles Fotografía: John Durán Saprissa se fue sufriendo y arrugando la cara de Guápiles Fotografía: John Durán (JOHN DURAN)

Saprissa ha ganado dos de los últimos doce puntos, así que le preguntaron a Wright si está fallando en la lectura de partidos o en la toma de decisiones.

“Es muy fácil hablar, porque si las cosas salen hay buena lectura, pero si las cosas no salen, no hay buena lectura. Insisto que Saprissa hizo un buen juego, pero al final nos alcanzó por algunas situaciones. Esto es de capacidad y no tuvimos la de hacer el cuarto gol ni de sostener el 3-1 cuando terminó el primer tiempo.

“Me voy con la sensación que el equipo está con volumen de juego, intensidad y deseo y ganar. No puedo decir nada de eso, muy diferente al partido que dimos ante Sporting que la verdad que uno piensa: ‘Dios mío qué partido estamos dando’. Estamos en la lucha, no han sido salidas fáciles”, dijo.