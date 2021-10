Mauricio Wright previo al duelo contra Comunicaciones: “Guatemala es como mi segunda casa”

El técnico morado recalcó que quiere ser agresivo desde que inicia el juego ante los Cremas. Rafael Pacheco. El técnico morado recalcó que quiere ser agresivo desde que inicia el juego ante los Cremas. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Mauricio Wright, técnico de Saprissa, dice que enfrentar a equipos guatemaltecos siempre será muy especial para él por el tiempo que vivió y jugó en tierras chapinas.

Los morados jugarán este jueves, a las 6 p. m., contra el Comunicaciones por los cuartos de final de la Liga Concacaf.

“A veces hablar del pasado es reconfortante. Guatemala es como mi segunda casa, me gané el cariño de la afición, allá hice las cosas bien y siempre tuve la capacidad de anotar, eso me ayudó mucho.

“No me canso de decirlo, es mi segunda casa y no lo digo como si conociera solo dos países, el sentimiento con Guatemala es muy grande, pero mi profesionalismo es muy grande y me toca una vez más jugar contra Comunicaciones”, manifestó Wright.

Eso sí, el DT tibaseño es consciente que no puede confiarse porque el rival que tendrá al frente es bien pintado.

“(Comunicaciones) Es un rival histórico y esperamos un partido complicado, difícil. Tenemos que tratar de ser agresivos desde que inicia el juego y hacer lo que nos ha dado resultados”, añadió.

Wright también habló del posible regreso del defensor Ricardo Blanco, quien estuvo ausente en el juego ante Grecia, luego de su paso por la selección nacional.

“Ricardo está bien y está entre los posibles para el juego de mañana”, afirmó.

Mauricio también se refirió a la obligación que tiene su equipo en este tipo de competiciones.

“Hay que luchar, Saprissa es un equipo que históricamente pelea y queremos avanzar, estar en una posible final, vamos paso a paso”, afirmó.