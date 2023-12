Mauricio Wright reconoció cuál fue el detalle que le costó la derrota ante el Saprissa

Mauricio Wright salió molestó con lo hecho por sus delanteros. (JOHN DURAN)

Mauricio Wright, técnico del Cartaginés, salió molestó por un detalle muy preciso de su equipo, como lo fue la falta de definición.

Según el entrenador, esa fue la gran diferencia en la derrota ante el Saprissa este domingo.

El técnico fue reiterativo en ese aspecto, dándole una cuota importante de la derrota a la falta de gol que arrastran, según dice, desde hace bastante tiempo.

“Saprissa se lleva la victoria por oficio, se lleva el partido porque cuando teníamos nuestros mejores momentos y lo hacíamos mejor, ellos nos anotan.

“Seguimos en deuda con el gol, es lo que nos viene costando en los últimos partidos, lo intentamos, pero no consolidamos los goles, cuando nos hacen el gol nos quedamos ahí en un limbo, sin reaccionar rápido.

“No era para caer dos a cero, Briceño tuvo unas ahí, pero no era para esto, es algo de hace varios partidos, algo que tenemos que corregir, el dos a cero no es definitivo”, detalló.

Para Mauricio, los atacantes de su equipo tienen que analizar las cosas y ver las opciones tan claras que están fallando, pues la derrota para él pasa más por ahí, que por los errores defensivos.

“Si vemos los goles, no es un tema de la parte baja, es de atención y mejores disputas, atención a los detalles. Antes del gol de ellos, nosotros estábamos mejor, es adonde decimos que los delanteros tienen que tomar las decisiones correctas, no hemos tenido la tranquilidad con los atacantes. Tampoco es que en este tipo de partidos vamos a generar demasiadas opciones”, comentó.

Además, Wright comentó que va a Tibás con una mentalidad positiva y que no se dan por derrotados.

“Ahora vamos allá, a un estadio lleno, soy de los que no tiro la toalla, no me rindo, cuesta que yo cambie mi forma de pensar en eso, tenemos aún una oportunidad y vamos a tratar de ir a aprovecharla con nuestros mejores hombres, aunque muchos nos den por eliminados”, agregó.