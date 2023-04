Mauricio Wright reveló qué habló con Andrés Carevic al final del partido

El técnico del Municipal Grecia Mauricio Wright se deshizo en elogios hacia su colega, el entrenador de Alajuelense Andrés Carevic. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Mauricio Wright, técnico del Municipal Grecia, dijo entender lo que le pasó al entrenador de Alajuelense Andrés Carevic, el domingo pasado, y por eso, luego del juego entre las Panteras y el León, ambos se quedaron conversando por unos minutos.

“Con Andrés tenemos una amistad, siempre hay comunicación, le pregunté por el quebranto de salud que tuvo el domingo, porque este trabajo no es valorado, se sufre mucho, se llevan peleas internas.

“Entiendo lo de Carevic, es una gran persona, ha venido a hacer cosas importantes acá, la amistad nos une pero somos competitivos, tuvimos la posibilidad de sacar la victoria ante un gran equipo, quería ganar, las cosas no salieron como queríamos, buscando cómo sacar los tres puntos, el partido se resume en un buen juego, no así el resultado del todo para nosotros”, comentó.

El entrenador destacó la entrega del equipo en el duelo ante Alajuelense. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Wright reconoció que, pese a que estaban en casa, salen satisfechos con el resultado.

“Si bien no éramos los favoritos, como nunca va a ser en un equipo no tradicional cuando se enfrenta a un grande, la intensidad, la forma de encarar el juego, competirle a un gran equipo como Alajuela, esperar que esto se sostenga en estas fechas que se quedan por disputar, si el equipo sigue con esa intensidad, nos llegará la victoria en algún momento”, recalcó.

Las Panteras tienen juegos pendientes contra Guancasteca, Cartaginés y Saprissa y sobre estos duelos, el entrenador no quiso especular.

“Tenemos que hacer un gran juego contra Guanacaste, los muchachos tienen que asimilar el reto que tienen por delante, puntuar.

“No soy de hacer números, me gusta ir partido a partido, no me gusta vivir cosas que no estén pasando, voy juego a juego, nadie daba nada por Grecia, en estas instancias puntuar es bueno, tenemos tareas pendientes, eso de sumar afuera lo tenemos pendiente”, agregó.