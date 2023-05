Mauricio Wright salió en defensa de Aarón Suárez y disparó contra Claudio Vivas

Mauricio Wright le envió un mensaje muy duro a Claudio Vivas. (Jose Cordero)

Mauricio Wright, técnico del Municipal Grecia, no se anduvo por las ramas para criticar a Claudio Vivas, director deportivo de Selecciones Nacionales en la Fedefútbol, quien durante la semana dijo que si el volante de Alajuelense, Aarón Suárez, midiera diez centímetros más, jugaría en Europa.

El entrenador fue tajante al decir que está en desacuerdo con lo expresado por el argentino y defendió a Aarón Suárez al considerar que el federativo lo minimizó en sus apreciaciones.

“A mí me parece que es muy desatinada su opinión, Aarón Suárez es uno de los mejores jugadores que hoy tenemos en Costa Rica; si él no lo ve así, me extraña, porque viene de un fútbol que a mí me gusta mucho como el argentino, al que voy a capacitarme cada vez que puedo.

“Los jugadores en Argentina en su mayoría no son altos y todos los jugadores picantes y buenos son bajos; por ejemplo, Messi, Maradona, Aimar, Bochini, por decirle algunos. Los de más calidad no eran altos, entonces, ¿De qué estamos hablando?, es muy desafortunado lo que dijo”, comentó.

LEA MÁS: Ex técnico de Aarón Suárez está de acuerdo con lo que dicen en la Fedefútbol sobre el chamaco

Wright fue más allá y afirmó que le parece que con Suárez se cometió una injusticia al no llevarlo a Qatar 2022.

“Yo en lo personal quisiera tener a Aarón en cualquiera de mis proyectos, en la Selección debería estar, para mí fue una injusticia que no llevaran al Mundial, de todos los jóvenes en este país, es el que mejor andaba, fue injusto.

“¿Qué le falta a Aarón?, un poquito de calma y tranquilidad frente al marco, pero es determinante, el muchacho siempre está ahí en la opción de gol, dando pase de gol, buscando anotar, es el que se mueve, la arma, anota. Cuando hay un jugador con esa picardía cómo no lo va a querer uno en un proyecto, no lo sé, es la sensación que me queda”, dijo.

Mauricio acabó diciendo que una persona en esos puestos debería dar buenos mensajes y no discriminar a nadie por ninguna circunstancia.