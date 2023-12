Mauricio Wright se guinda de antecedente para llenar de ánimo a los cartagineses

30/11:2023 Conferencia de prensa de UNAFUT, entrenador de Cartago Mauricio Wright. Foto Alonso Tenorio (Alonso_Tenorio)

Para nadie es un secreto que en las semifinales del Apertura 2023, el equipo menos favorito, al que le pintan con menos opciones es el Club Sport Cartaginés y su técnico, Mauricio Wright, lo reconoce.

Lejos de incomodarse por la falta de fe de algunos, el entrenador brumoso reconoce que es una situación que ya vivió en otras condiciones, cuando estaba con equipos a los que no les daban opciones y dieron la sorpresa.

“Esto no es nuevo para mí. Cuando trabajé en Brujas y salí campeón, no era favorito; lo mismo cuando llegué a Saprissa y clasificamos de cuartos, pero ganamos. Ni qué decir hace año y medio, cuando Cartaginés no era favorito y se llevó el título.

“Lo que está claro es que se puede. El camino puede ser más largo y complicado para nosotros; sin embargo, cuento con la experiencia y hay jugadores que son campeones nacionales y tricampeones de Copa. Se puede y hay una esencia de campeones en el club”, destacó.

La ocasión en la que se topó al Monstruo este torneo, les pasaron por encima con un 4-0 en el Fello Meza, situación que afirma es muy diferente en semifinales, donde todo es borrón y cuenta nueva.

“Pueden hablar de la forma en la que entramos, pero lo importante es que estamos en las semifinales y vamos a luchar por nuestros objetivos. El domingo se verá cómo estamos, pero sí puedo adelantar que en lo físico, este equipo ha evolucionado mucho para lo que me gusta jugar, que es la presión y el competir de igual a igual”, comentó.