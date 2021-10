Mauricio Wright: “Se nos han ido oportunidades en los últimos juegos”

El técnico reconoció que han dejado ir oportunidades importantes. Rafael Pacheco. El técnico reconoció que han dejado ir oportunidades importantes. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El técnico saprissista, Mauricio Wright, lamentó que pese al buen trabajo que realizó Saprissa este miércoles ante Jicaral, no fue capaz de sacar la victoria.

“Nos pudimos llevar algo más que este empate, fue una tarde calmada por el buen bloque que hicimos. Tratamos de que Jicaral no se armara con los buenos jugadores que tiene en el ataque y me parece que el equipo controló en ambos tiempos, pero no nos alcanzó.

“Estamos claros de que uno se siente tranquilo con el funcionamiento y la cantidad de situaciones de gol, pero no contento con el resultado. Se nos han ido oportunidades en los últimos juegos, estuvimos con algunos jugadores menos, que habitualmente han venido jugando, pero me gustó la participación de quienes estuvieron en esas posiciones y siento que tenemos jugadores para el cierre del torneo”, destacó.

Wright mencionó que los morados han tenido un comportamiento aceptable en los últimos juegos, aunque reconoció que le gustaría que los torneos (nacional y Concacaf) se programaran de una manera distinta, para enfrentar ambos en mejores condiciones.

“Uno tiene la misma preparación para todos los partidos, pero a veces el rival duplica esfuerzos, porque juega contra Saprissa.

Pese al resultado, Saprissa sigue con vida en la zona de clasificación. Prensa Saprissa. Pese al resultado, Saprissa sigue con vida en la zona de clasificación. Prensa Saprissa. (Saprissa)

“Independientemente de estas situaciones, hemos tenido un comportamiento bastante aceptable y nos gustaría que se jugara de otra forma, en el caso de la Liga Concacaf, más seguido para sacarlo más rápido y luego enfocarnos en el siguiente torneo. No soy un hombre de excusas, estamos vivos en los dos torneos todavía y matemáticamente estamos en la lucha y ahora no prepararemos para un partido muy complicado, ante un gran rival (Alajuelense)”, afirmó.

El entrenador tiene claro de que su contrato finaliza en diciembre y con eso no tiene ningún problema.

“En otros clubes me han hecho contratos largos y si hay algo que no me gusta presento la renuncia, en ese aspecto soy práctico, soy una persona a la que le gusta vivir el día a día, sé en la institución en la que estoy y qué hay que hacer”, recalcó.