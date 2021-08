Mauricio Wright: “Siento que no desmayamos”

La del sábado fue una noche mágica para los morados. Foto: Alonso Tenorio La del sábado fue una noche mágica para los morados. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

El técnico del Deportivo Saprissa, Mauricio Wright, cree que la clave para ganar 4-2 el clásico ante Alajuelense fue que no desmayaron cuando iban perdiendo 2-0.

“Si hablamos de claves, siento que no desmayamos, sabíamos que había bastante tiempo cuando nos anotaron y tratamos de recomponer la situación.

“Conseguimos un gol, equilibramos, nos metimos al juego. Hasta que el árbitro no pite tenemos que darle, lucharla, tuvimos la capacidad de recuperar un partido en el que estábamos heridos”, afirmó.

Sobre los cambios que hizo, Wright aseguró que tenían que reacomodar el juego.

“El partido se presenta de una manera, el rival encuentra fisuras en lo que estábamos haciendo, teníamos que recuperar el partido, reacomodar el equipo y creo que lo logramos, siento que lo hicimos bastante bien”, destacó.

El entrenador morado dijo que no hablaría del rival y fue claro en que gane o pierda el Monstruo, sus jugadores deben luchar hasta el pitazo final.

Siempre digo lo mismo, del rival no hablo ni opino, porque no lo trabajo yo, no sé cómo es la cosa. Me importa lo que haga Saprissa, estamos tratando de no renunciar. Lo que estamos tratando es que si vamos a perder, como hemos perdido en alguna ocasión, sea luchando, jugando hasta el final.

“Hoy sí estuvimos finos frente al arco, antes de los goles, Colindres tuvo dos opciones. Pero eso es lo que tratamos de hacer y sobre todo con los cambios, buscamos profundidad, variantes, controlar el juego”, añadió.