Mauricio Wright, técnico de Saprissa: “El partido iba controlado”

Wright estaba bien bravo en el banquillo, pero en la conferencia como que se le pasó el colerón. Foto: Rafael Pacheco Granados

Mauricio Wrigth, técnico de Saprissa, aplicó lo que llaman ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío.

El Monstruo sumó en San Carlos su segunda derrota consecutiva, pero para el entrenador, por lo menos, el equipo no perdió tan feo como contra Sporting.

“No nos sentimos contentos con el final del juego. El partido iba bastante controlado antes del gol de ellos. Estamos dolidos, pero es muy diferente perder como perdimos hoy a lo que pasó el juego anterior. El equipo se vio mejor.

“Es una situación incómoda. No nos gusta perder, pero cuando se da hay que hacerlo con dignidad. Hoy se tuvo otra actitud”, afirmó.

El entrenador dijo poco acerca de la expulsión de Josimar Pemberton, que provocó que buena parte del juego los morados jugaran con 10 hombres.

“Lo de la expulsión es muy relativo, porque teníamos el objetivo de anotar y si hubiéramos sacado el empate no se hubiera hablado mucho. Nos afecta, pero no me quiero ir por esa vía”, añadió.

Debiendo en ofensiva

Wright se defendió como gato panza pa’ arriba, porque dice que pese a recibir cinco goles en dos juegos, su equipo pasó muchas mejengas sin que los vacunaran.

“Es difícil explicar ciertas cosas muy puntuales, como cuando se reciben ciertos goles, hemos tratado de ser regulares. Donde sí hemos quedado debiendo es en ofensiva”, manifestó.

Al entrenador del campeón nacional no le gustan los resultados y fue claro en que Saprissa no está para buscar empates.

“Tratamos de controlar el juego, teníamos un hombre menos y esas diferencias en cuanto a recorrido y distancias tenemos que adecuarlas bien. Es cierto que en cierta medida lo hicimos bien y en los últimos minutos se nos cae, pero el equipo hoy fue muy diferente al del partido pasado”.

Sobre la falta de minutos del defensor Jordy Evans, Wright dijo que hay otros muchachos en el equipo que han levantado la mano y alabó el desempeño del debutante Sergio Céspedes.

“Sergio es un muchacho muy correcto, debutó y lo hizo bastante bien, nos ganamos otra opción en ese puesto”.

