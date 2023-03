Mauricio Wright tira tras su primer partido: “El cuarto árbitro debería ser mas sereno”

Wright, fiel a su estilo, no se guardó nada.

Directo y sin pelos en la lengua, así se mostró el técnico Mauricio Wright tras su victoria con el Municipal Grecia ante Sporting FC, ya que en la conferencia de prensa pegó el grito al cielo, molesto por la actitud del cuarto árbitro, quien lo tuvo entre ojos durante la mejenga.

La gota que derramó el vaso del DT se dio a dos minutos de finalizar el partido, cuando el central Pedro Navarro se acercó al banquillo griego y sin muchos mates expulsó a Wright.

El técnico aprovechó su comparecencia a los medios para hablar sobre lo sucedido y criticar el trabajo de Ricardo Montero, que estuvo como cuarto árbitro.

“En la acción que me expulsa, él (Montero) ya quería tirarme fuera. Él llega y le dice al central que dé más tiempo, yo le digo que por qué si ya dieron seis y el partido transcurrió con normalidad, entonces él le dice al central que me echara y me expulsó, yo le expliqué a Pedro lo sucedido”, apuntó.

Pese a lo molesto que estuvo con Montero, Wright destacó el trabajo del resto del cuarteto arbitral.

“El arbitraje es un problema serio, creo que el cuarto árbitro debería ser mas sereno, voy a referirme con nombres y apellidos, Ricardo Montero no tuvo buen comportamiento. Pedro (Navarro) hizo un buen trabajo con sus líneas, porque su arbitraje no influyó en el marcador”, comentó.

Ya más calmado, el técnico del Municipal Grecia se mostró contento por el resultado, principalmente por corregir muchas cosas en tiempo récord y ganarle a un Sporting que juega bien en el campeonato.