Mauricio Wright tomará medidas nunca antes vistas contra el árbitro Ricardo Montero

El técnico del Municipal Grecia, Mauricio Wright, se le fue con todo al árbitro Ricardo Montero quien lo expulsó en el juego ante Sporting.

Mauricio Wright asegura que Ricardo Montero mintió. (Alonso Tenorio)

Wright dijo que quiere sentar un precedente porque Montero puso palabras en su boca que nunca dijo, que mintió en el informe y que por eso tiene que purgar un castigo de tres partidos.

Montero era el cuarto árbitro del partido.

“Si pudiera y lo estoy viendo con abogados amigos, más allá de lo que pueda hacer el club, es que es a título personal, tiene algo contra mí. Los árbitros tiene la facultad de que se les tiene que creer todo lo que dicen; dichosamente, en ese partido y, bendito sea Dios, solo le dije ‘por qué adiciona o pide tres minutos más si con seis es suficiente’”, expresó Wright.

Mauricio Wright le dijo mentiroso a Ricardo Montero. (Archivo)

Mauricio explicó que esas palabras las dijo sin exaltarse, sin faltar el respeto y que hubo testigos.

“Me pareció que dieron catorce minutos de reposición, pero fue un reclamo normal, tranquilo, de las veces que menos airadamente lo he hecho, estaban los periodistas de Teletica, algunos de Repretel y también el periodista de la Unafut”, añadió.

“Wright no tiene credibilidad contra el arbitraje y la opinión pública va a decir que Wright es un malcriado. No voy a negar que me han expulsado, pero en este partido no y me gustaría sentar un precedente, porque Montero mintió categóricamente, tengo a los periodistas, no como testigos porque sean amigos sino porque es la verdad y como comunicadores deben decir la verdad”, externó Mauricio.