Mauricio Wright tras empate contra Guanacasteca: “No nos sentimos a gusto”

Mauricio Wright, técnico de Saprissa, no quedó nada contento con el 1-1 de este jueves contra Guanacasteca.

Wright dijo que Saprissa dominó todo el encuentro y que la ADG se llevó algo de la Cueva con poco.

Los morados no pasaron del empate ante Guanacasteca. Foto: Rafael Pacheco Granados Los morados no pasaron del empate ante Guanacasteca. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

-¿Qué ha dejado de hacer Saprissa que lleva tres partidos sin ganar?

Evidentemente estamos molestos por el restaurado, fue un partido que tuvimos de principio a fin a disposición de nosotros, dejamos de hacer cosas importantes, en algunas no tuvimos la capacidad de convertir, en otras el arquero de ellos lo impidió. Ellos llegan poco, pero consiguen un gol y se llevan algo de acá, no nos sentimos a gusto, sí con el juego, con la intensidad, con la cantidad de tiros de esquina, pero no tuvimos la eficacia que se ocupa.

-¿Por qué la decisión de no convocar a Marvin Angulo?

Tenemos por regla que hacer minutos (regla sub-21) y hacemos una rotación de la banca, no hay otra razón tan específica más allá de esto.

- Podían terminar siendo líderes...

Sabíamos que iba a ser complicado, eran diez jugadores detrás de la línea del balón, en cierta forma lo logramos en el último cuarto de cancha, pero vimos a un Saprissa agresivo, que lo intentó, luchó, es triste cuando uno ve el partido, faltó un poco de calma y hay que reconocer que el portero de ellos tuvo paradas buenas.