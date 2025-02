Mauro Quiroga confesó el duro momento en que le tocó llegar al Cartaginés

Mauro Quiroga, autor del gol del triunfo del Cartaginés ante Pérez Zeledón, este domingo en San Isidro del General, comentó que le tocó llegar al cuadro de la Vieja Metrópoli en un momento complicado.

Mauro Quiroga ya tiene dos goles en el torneo, muestra buen cabeceo. (CSC/CSC )

Quiroga le dio los tres puntos al Cartaginés, que lo llevaron al quinto puesto de la calificación, a dos puntos de Saprissa y con un partido menos.

El delantero argentino metió un frentazo espectacular y luego contó en FUTV, lo que ha sido su experiencia en las filas brumosas.

“Venía de estar dos meses parado y me tocó llegar en plena competencia, sin pretemporada, es difícil. Sabía que tenía que hacer un proceso acelerado, he anotado y he ido mejorando. Me siento más cómodo, todo es trabajo”, dijo.

El gol fue un desahogo para el equipo, que tenía una deuda pendiente con los triunfos como visitante y les agradeció a la gente y a los compañeros que lo han acogido bien.

“La gente es un jugador más y no tenga duda que vamos a trabajar para mejorar, hay partidos que salen las cosas, otros no, pero el objetivo es estar lo más arriba que podamos”, expresó.