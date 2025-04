Mauro Quiroga encontró su inspiración en Costa Rica y Cartaginés lo celebra

¿Qué encontró Mauro Quiroga en Costa Rica que lo devolvió a su mejor nivel? Cartaginés tiene mucho que agradecer y también mucho que ver.

Mauro dice que terminó como un central ante Saprissa. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

El argentino de 35 años lleva cinco goles marcados en el torneo, y goza de la total confianza del entrenador Andrés Carevic. Ha disputado 1.038 minutos en quince partidos con los blanquiazules. No pudo jugar las tres primeras fechas porque no tenía permiso de trabajo.

Ante Saprissa, tras la expulsión de Kevin Espinoza, le tocó bajar a defender y a colaborar con sus compañeros.

“En lo personal, esto lo disfruto mucho; la gente me pregunta cómo me siento, cómo me he adaptado, cómo está mi familia y a todos les contesto lo mismo, encontré lo que andaba buscando”, dijo Quiroga.

El delantero brumoso expresó que está muy motivado y enfocado en los objetivos.

Mauro Quiroga está haciendo un torneo bueno con Cartaginés. (CSC/CSC)

“Tengo inspiración por competir, el domingo todos estuvimos alerta por la tarjeta roja, pero lo disfruté, me tocó hacer mi trabajo y terminé jugando de central, pero es el esfuerzo que hacemos para alcanzar los objetivos”.

Quiroga resaltó el carácter que está mostrando el equipo, en situaciones como quedarse con uno menos, tanto tiempo y en una cancha como la del Saprissa.

“Rescato la humildad, la entrega, el sacrificio, por sobre lo futbolístico, nos llevamos esas sensaciones de orgullo”, manifestó el delantero.

“Estoy emocionado por el esfuerzo, por los compañeros, no fue una tarea fácil”.

Cartaginés y Mauro se preparan para un cierre duro contra Liberia, en la siguiente jornada, y ante Sporting en el Fello Meza.