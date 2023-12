Max el Manigordo de Cartaginés y la trágica historia de su sobrina fallecida este lunes

Uno de los personajes más queridos, no solo del Cartaginés, sino del fútbol nacional, está pasando un momento duro y trágico por el fallecimiento de un ser querido.

Se trata de Gérald Brenes, quien hace el personaje de Max el Manigordo, la mascota del Cartaginés, quien vio como este lunes murió su sobrina, Ashley Valeria Bonilla Ramírez, de 14 años.

La Teja se solidariza con Max el Manigordo y su familia en este momento difícil. (Cortesía )

A Ashley le detectaron este mismo año un osteosarcoma (cáncer de hueso) y en cuestión de seis meses falleció como consecuencia de la enfermedad.

Este martes la familia, integrada por doña Zoila Ramírez y don Elmer Bonilla (los papás) y los hermanos April de 12 años y Anderson de 9, sufren la partida de la joven, quien era estudiante de octavo año en el colegio Técnico de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago.

Según nos contó don Gerald, Ashley iba para su cita médica programada para este lunes en el hospital Max Peralta de Cartago, pero se empezó a sentir mal cuando la montaron al carro, entonces, la volvieron a meter a la casa y llamaron a la ambulancia.

Ashley estaba muy entusiasmada con los ejercicios que hacía en el gimnasio. (Cortesía )

Los cruzrojistas la vieron y se la llevaron con las sirenas encendidas al hospital, donde llegó antes de las 7 de la mañana y les dijeron a los papás que estaba agonizando. Falleció a las 9 de la mañana aproximadamente.

Los funerales son este martes, la misa a las 3 de la tarde en la iglesia católica de San Rafael de Oreamuno y luego pasará al cementerio de San Rafael de Oreamuno, en Cartago.

Ashley había empezado a ir al gimnasio este mismo año y le gustaba mucho.

Un día amaneció con dolor en el hombro, además, estaba hinchado y con picazón. Los doctores dijeron que podía ser un tumor.

Con el pasar de los días, determinaron que era un osteosarcoma y que no tenía cura. “Pero no les dijeron cuánto tiempo falta, podía ser cinco años, no se sabía. Mi chiquita nunca lo supo, no se le dijo”, expresó Brenes.

Ashley con su papá Elmer Bonilla. (Cortesía )

La familia es muy humilde y está enfrentando dificultades económicas para hacerle frente a los gastos del entierro. Si usted desea colaborar puede hacer un sinpe al número del papá al 60294110 de Elmer Bonilla.

EL CTP de Santa Lucía de Paraíso se solidarizó con la familia. (Cortesía )

Gérald contó que el 19 de enero del 2024, Ashley cumpliría 15 años, mismo día en que nació su hermana April. “El cumpleaños del otro año será diferente, una va a estar en el cielo”, dijo don Gérald.

La Teja le manda un abrazo solidario a toda la familia Bonilla Ramírez.