Realidad capítulo #6 Hoy conoceremos la historia del ex delantero Raynier Robinson, quien vistiera las camisetas de Limón, Santos, Saprissa, Herediano, Santa Bárbara y San Carlos. A horas de cumplir 45 años este viernes, ya suma 19 meses de estar prisión preventiva por presunto vínculo con el narcotráfico. Un agradecimiento muy especial, al departamento de prensa del Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica 🇨🇷, a Raynier y al Centro Carlos Luis Fallas, por las facilidades dadas para realizar esta entrevista. #adidas @readyrentacar_costarica @gazelsunglasses @viajes_colon