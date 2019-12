“La participación en los Juegos Olímpicos no está en mis manos. Por supuesto que quiero ir, pero si mi club, que es mi empleador, no quiere que vaya, no entraré en conflicto”, afirmó el campeón del mundo en 2018, en un fragmento de la entrevista publicado en la página de Internet de la revista, antes de su aparición en papel elte martes.