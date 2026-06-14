Medallita Jiménez es nombrado campeón mundial absoluto y hace historia para Costa Rica

El boxeador costarricense David “Medallita” Jiménez cumplió este sábado uno de los grandes sueños de su vida, tras ser nombrado como campeón mundial absoluto de las 115 libras, peso supermosca, de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

David Medallita Jiménez fue nombrado este sábado como campeón mundial absoluto de las 115 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. (La Nación/Cortesía Ernesto Sandoval)

La designación para el púgil cartaginés es histórica al ser el primer costarricense en alcanzar un campeonato mundial absoluto en el boxeo profesional masculino.

En un comunicado de prensa difundido por Fight Club Promotions, empresa que maneja la carrera del nacional, explicó las grandes noticias que llegaron desde Estados Unidos.

“El nombramiento representa un hecho histórico para el deporte costarricense y para una generación de atletas que han encontrado en el boxeo una ruta de disciplina, sacrificio y superación.

“Jiménez, quien hasta el día de hoy ostentaba el título de campeón mundial interino de la AMB, asume ahora la regularidad como monarca absoluto de la división supermosca, posición otorgada por la Asociación Mundial de Boxeo en virtud de los atestados, méritos deportivos, trayectoria y rendimiento que el costarricense ha consolidado en su carrera”.

La AMB reconoce la trayectoria del púgil cartaginés

El título quedó vacante ante la subida de Jesse “Bam” Rodríguez a las 118 libras, lo que puso el nombre de David “Medallita” Jiménez como el elegido para heredar la presea.

“Su nombramiento como campeón absoluto de la AMB lo proyecta hacia una plataforma de mayor exposición, con posibilidades de realizar defensas de título, enfrentar retadores obligatorios y eventualmente buscar combates de unificación ante otros campeones de la división”, destacaron en el comunicado.

Se abre una nueva etapa para el campeón mundial costarricense

La designación coloca a David “Medallita” Jiménez en la élite del boxeo mundial y le abre la puerta a peleas de mayor relevancia internacional, así como a la posibilidad de consolidarse como una de las principales figuras del deporte costarricense en la actualidad.