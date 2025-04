Medio chileno abre la herida al referirse a la negativa de Colo Colo para fichar a Keylor Navas

Medio chileno abrió debate al referirse al no fichaje de Keylor Navas con el Colo Colo. (Eric Bovetti/Eric Bovetti, Fotógrafo de Newell’s)

Keylor Navas está brillando en Newell’s Old Boys y esto ha generado diversas reacciones, que han permitido que el tico se gane el cariño tanto de los aficionados como de la prensa argentina.

Pero el tema no se queda allí, pues recientemente, el medio As Chile tocó sentimientos al recordar que el Colo Colo prefirió no fichar al Halcón.

El medio internacional estuvo en el encuentro de este lunes entre Tigre y los leprosos, y en un video que compartieron se ve a Navas tomándose fotos y firmando autógrafos a sus fans, un gesto que refleja su humildad.

“Esto es lo que genera Keylor Navas, el arquero que Colo Colo no quiso fichar. As Chile estuvo presente en el duelo entre Tigre y Newell’s, donde el portero costarricense nuevamente fue figura. Todos le piden autógrafos y fotos. El crack que nos perdimos en Chile”, escribió As Chile.

Esto generó que algunos internautas comentaran: “Gracias a Vidal”, “Se te cierra una puerta y se te abre una mejor”, “¿Le pidieron permiso a Vidal antes de hacer este post?”, “Pues sí, la verdad hay que estar loco para rechazar a Keylor”, entre otras opiniones.

La incorporación de Keylor al equipo chileno no se concretó debido a que su portero, Brayan Cortés, quien en un principio había optado por no renovar, finalmente extendió su contrato por dos años y, actualmente, permanece en el club.