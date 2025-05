Melissa Herrera les contestó a quienes le dicen que algún día se tragará sus palabras

La jugadora Melissa Herrera mandó a dormir a un grupo de personas que la ofendieron en redes sociales. Instagram Melissa Herrera. ( Instagram Melissa Herrera. /Instagram Melissa Herrera.)

La jugadora Melissa Herrera se la aplicó a un grupo de personas, que la están ofendiendo desde el miércoles en la noche, luego de publicar un mensaje acerca de Alajuelense.

En sus redes sociales, la delantera vaciló con la derrota de Alajuelense y mencionó: “Ya no son hijos, ahora son nietos”, lo que provocó el malestar de algunas personas y hasta quemó a un hombre que le escribió en su cuenta de Instagram.

“Si supieran la cantidad de mensajes ofensivos que tengo, pero a mí me gusta molestar. Si supieran que veía los mensajes riéndome.

“Hay una persona que me escribió y me puso lesbiana y cree que esa palabra me ofende, pero tengo amigas, casi hermanas, lesbianas, son más personas que ese que está ahí. No es una palabra ofensiva, de hecho es una de las más bonitas que me han puesto y cómo habrá dormido esta persona, esperando que yo le responda”, afirmó.

Melissa, además, le envió un recadito a quienes le escribieron diciéndole que algún día la verán en la acera del frente, es decir, jugando con el equipo femenino de Alajuelense.

“Quienes dicen que me voy a terminar metiéndome las palabras en no sé dónde y que terminaré jugando en la Liga, pero eso no va a pasar.

“Yo he tomado una decisión y si llegara el momento, me voy para mi casa, a ser muy feliz. No tengo nada en contra de la Liga, pero yo soy morada porque es un sentimiento que me inculcó mi papá y no pienso cambiar”; afirmó.