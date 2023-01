Memphis Depay en su presentación: “Simeone quiere que coja la forma que tenía en Lyon”

El delantero Memphis Depay (izquierda) usará la 9 en el Atlético. En la foto, con el presidente colchonero, Enrique Cerezo. AFP. (OSCAR DEL POZO/AFP)

El delantero neerlandés Memphis Depay aseguró que al técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, le gustaría que sea el jugador que era en el Lyon. Así lo manifestó el atacante en su presentación como nuevo jugador rojiblanco.

“Creo que me conoce bien por mi tiempo en el Barça y en el Lyon. Le gustaba ya cuando estaba en el Lyon y quiere que coja esa forma”, afirmó Depay, en un acto de presentación en el estadio Metropolitano, este viernes.

El talentoso delantero afirmó que ya ha hablado con Simeone “sobre cómo me siento. Ayer fue un día intenso, pero lo más importante es que quiere que me sienta en casa y me adapte cuando antes y eso me hace ilusión”.

Atlético y Barcelona oficializaron este viernes el traspaso del jugado neerlandés al equipo colchonero por lo que queda de temporada y dos años más hasta 2025 por $3,2 millones de dólares (casi ₡2 mil millones).

Depay “viene a aportar mayor competitividad en la delantera”, afirmó durante el acto el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.