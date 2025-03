Mensaje de ESPN sobre Jeyland Mitchell dejó en evidencia a varios picados

Mensaje de ESPN sobre Jeyland Mitchel dejó a más de uno picado. (ISABELLA BONOTTO/AFP)

Una publicación de ESPN Centroamérica sobre la experiencia de Jeyland Mitchell en la Champions League dejó a más de uno picado e hizo que los ticos lo defendieran con todo.

“Jeyland Mitchell, el tico en su primera experiencia europea y en Champions. Disputó 7 partidos con el Feyenoord para un total de 179 minutos. Una titularidad y llegó a los octavos de final. Tiene 20 años apenas y un margen de mejora increíble”, escribió Daniel Murillo, periodista del medio internacional.

El mensaje se publicó tras la despedida de Mitchell de la Champions League, luego de que el Feyenoord de Países Bajos cayera 2-1 en su visita al Inter de Milán (4-1 en el global) en los octavos de final del torneo continental.

Esta fue la publicación de ESPN Centroamérica. (ESPN Centroamérica/Instagram)

“Dale uno o dos temporadas y esté de vuelta en Costa Rica”, “Este es un supermaletas con suerte porque fútbol no tiene nada de nada. Hay mucho mejores jugadores que este, que se deben estar preguntando cómo llegó este allí, no tiene nada de nada”, “¿Y el único centroamericano en champions? Ese tronco no demora en regresar a la ‘poderosa’ bondestica”, fueron parte de los comentarios de los internautas.

Esto provocó que los ticos no aguantaran nada y de una vez respondieran: “¿Le doy un diccionario y clases de español para que en dos temporadas aprenda a escribir bien?”, “Mejor busque cómo mejorar su ortografía y deje de estar de envidioso hombre”, “¿Por qué a los panameños les duele tanto que mencionen a los ticos?”, “Juegue poco o no en Europa, ya triunfó, lo que usted nunca podrá ni ver, deje de estar de mordido, frustrado”, fueron algunas respuestas.