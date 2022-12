Messi explica el ‘qué mirás, bobo’ que le dijo al neerlandés Wout Weghorst

Foto de MANAN VATSYAYANA / AFP (MANAN VATSYAYANA/AFP)

Con el drama y mucha angustia, la selección de Argentina logró este viernes la clasificación a las semifinales del Mundial de Qatar, luego de vencer en los cobros de penaltis a Países Bajos, en un partido que estuvo caliente, incluso desde antes de jugarse, desde los vestuarios y las ruedas de prensa.

Lionel Messi, el flamante capital albiceleste, fue protagonista de primer nivel tanto por el gol anotado en el tiempo reglamentario y su juego, como también con su encaro y visible enojo contra el entrenador neerlandés Louis Van Gaal, quien también se fue largo de palabras contra el 10 de Argentina.

El seleccionador europeo había calentado hace unos días el partido de cuartos de final al decir que Messi “no juega mucho con el rival cuando tiene la posesión del balón. Ahí es también donde están nuestras posibilidades”.

En otras palabras, el adiestrador de 71 años descalificó la que para él era el poco aporte defensivo de Messi con el seleccionado albiceleste. También dijo en la previa que “si tenemos que llegar a los penales, creo que quizás ahora estamos en ventaja”.

Y esas palabras no cayeron bien en Messi y fueron el detonante de su enojo.Después de la celebración en la que los jugadores argentinos se burlaron de los perdedores y ya con la cabeza un poco más fría, Messi reconoció que su bronca contra Van Gaal fueron por sus declaraciones previas: “No me gusta que se hable antes de los partidos. El técnico de ellos no fue respetuoso”, sostuvo.

Messi explicando el "qué miras, bobo" que le dijo a Wout Weghorst, delantero nerlandés. pic.twitter.com/UAprCeU63T — Esteban Padilla (@eban8) December 10, 2022

También cargó sus palabras contra Wout Weghorst, autor de los dos tantos tulipanes: “El 19 nos provocó desde que entró, nos chocaba, nos decía cosas y eso no es parte del fútbol, yo siempre respeto a todos el mundo y ellos no nos respetaron”.Por eso fue su reacción en el cruce picante que tuvo detrás de cámaras con el atacante neerlandés.

‘Qué mirás bobo’

“Qué mirás bobo”, repitió un par de veces Messi en el comienzo de la entrevista tras la clasificación albiceleste. Se mostraba ofendido, hasta que resolvió todo con otra frase: “andá para allá”.

"QUE MIRAS BOBO":

Por una consulta de Lionel Messi pic.twitter.com/LHBGMtfgoP — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 9, 2022

El astro argentino también aprovechó para referirse al juez central del partido, el español Antonio Mateu Lahoz y sentenció con estas palabras: “No quiero hablar del árbitro por qué después te sancionan, no podés ser sincero, pero creo que la Fifa debería pensar todo esto. No podés poner un árbitro así para un partido semejante, de unos cuartos de final de un Mundial”.

”Cuando muchos nos querían tumbar después del primer partido que perdimos, nosotros sabíamos que este equipo iba a dejar todo y cuando tiene que jugar, juega y cuando no, saca el partido adelante de otra manera como se hizo hoy”, sentenció Messi en la breve entrevista y la finalizó con la siguiente frase: “Estamos muy feliz por jugar los siete partidos, era el objetivo. Ahora tenemos una semifinal durísima y ya la vamos a empezar a preparar”.