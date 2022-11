Messi provocó fuerte pelea entre Canelo Álvarez y David Faitelson

Canelo Álvarez (ED MULHOLLAND/AFP)

El boxeador mexicano Canelo Alvarez protagonizó una fuerte pelea con su compatriota y periodista David Faitelson.

La discusión empezó porque el polémico deportista escribió un mensaje amenazando a Leonel Messi por una captura falsa, en la cual dijeron que el argentino limpió el piso con la camiseta de México, tras vencerlos 2 por 0.

Así como respeto Argentina tiene que respetar mexico!! no hablo del país(argentina) hablo de messi por su mamada que hizo. 👊🏻🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

“Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!”, escribió Canelo con unos emojis de enojo y golpes, a lo que Faitelson le respondió: “Sí, y nosotros le pedimos a Dios que no nos los vuelva a poner enfrente en una cancha de futbol. ¿Ahora te sientes el defensor de la patria? No te queda el traje de “payaso”. Eres un boxeador serio. Sigue así…”

El boxeador le respondió que él no sabía nada y que no era nada serio, y el comunicador le pidió que deje a Messi en paz y que se concentre en Dmitry Bivol, boxeador ruso que lo derrotó en el ring.

El campeón mundial no se quedó contento y le aseguró que podía con el ruso y él juntos.

Cobarde tu cabron por que cuando me tienes enfrente eres un ángel. https://t.co/r245bz2pOi — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Tras la polémica discusión, muchos han criticado la ética de los periodistas al discutir así con el boxeador y otros le han aclarado a Álvarez que Messi solo se quitaba sus tacos.