Messi y Neymar acuerpan titularidad de Keylor Navas

Keylor Navas está bien acuerpado en el PSG por la legión de sudamericanos del equipo: Lionel Messi, Neymar, Ángel Di María, Leandro Paredes y Marquinhos.

Keylor Navas mantiene un alto nivel con el PSG.

El periodista italiano Stefano Montefiori publicó un articulo en el Corriere Della Sera que los esos jugadores son compas del costarricense y lo respaldan como el número uno en la portería por encima del italiano Gianluigi Donnarumma. A la vez, dice que el portero europeo está descontento.

Esa publicación ha hecho eco en el mundo entero.

Según Infobae, desde Italia insisten en que la llama está a poco de prenderse y hasta se apoyaron en teorías conspirativas para justificar la supuesta prioridad que tiene Navas por encima de Donnarumma hasta el momento.

El prestigioso Corriere della sera publicó que existe un “pacto sudamericano” tácito que le sirve al tico como respaldo para batallar por la titularidad de los tres palos.

Este bloque de amistad, advierte, es un cimiento importante para un Keylor que lleva dos temporadas en alto nivel en el PSG y que tras el desembarco de Donnarumma debió ceder una importante cantidad de minutos en la competencia.

Messi respalda, según el medio italiano, a Keylor Navas.

El diario italiano dice que los sudamericanos no tienen nada contra contra Donnarumma, pero de todos modos titularon con que hay un pacto sudamericano.

Si nos vamos a los hechos propiamente, es decir, a quien ha participado más, el veredicto favorece al costarricense, y por mucho.

Keylor ha sido titular en siete encuentros de la actual temporada entre Ligue 1, Champions y copas domésticas, y recibió ocho tantos. Donnarumma sumó dos presentaciones como titular y apenas recibió un gol.

“Pochettino está intentando respetar el equilibrio del vestuario”, aclaran en el periódico italiano, recordando que las repercusiones de la salida de Messi ante Lyon le hicieron entender que es mejor tener cuidado.

El propio Pochettino aclaró hace unas semanas que la titularidad de todos los jugadores iba a ser definida partido a partido.

“Tener jugadores como ellos eleva el nivel y nos da competitividad en una temporada larga y que puede estar llena de obstáculos. Todos los jugadores saben cuando fichan por el PSG que la competitividad es grande y solo pueden jugar once en cada partido; y en el caso de los porteros, uno solo”, manifestó el técnico argentino.

“No me asusta la competencia”

Con 22 años, Donnarumma es una de las mejores apariciones debajo de los tres palos alrededor del planeta en el último tiempo y fue el mejor jugador de la Eurocopa que ganó Italia en Inglaterra.

“El PSG me buscó y me quiso, y yo quería venir al PSG. La competencia no me asusta, Navas es un gran portero, pero yo estoy aquí para jugar”, había aclarado meses atrás Gigio.

Pero el medio italiano retrata a Donnarumma como alguien que no está feliz y da a entender que hasta podría buscar una salida del club si la situación no cambia en el PSG.

Lo que debe hacer Donnarumma es competir por la titularidad.

Lo cierto es que desde Italia, más allá de buscar argumentos a su suplencia entre el grupo sudamericano, aseguran que el disgusto del portero crece cada partido que va al banco.

Corriere della Sera afirmó que está descontento y que ya no sonríe. “No puede ser, hace dos meses voló de un lado a otro arrastrando a Italia como protagonista absoluta a la conquista de la Eurocopa, ahora en cambio le queda ver jugar a los demás”.

“Lo contrario sería absurdo, si fuera feliz. De hecho no es así”, firmó otro periodista, Carlos Passerini.