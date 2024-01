Mexicano Jesús Godínez reveló cuál equipo prefería entre Herediano y Alajuelense

El delantero mexicano Jesús Godínez reveló con cuál equipo hubiera preferido jugar entre Herediano y Alajuelense, de haberse quedado a jugar en Costa Rica.

Jesús Godínez quería quedarse en Herediano. (Herediano)

Godínez militó con el Club Sport Herediano y fue campeón goleador el torneo pasado, con 14 anotaciones, luego de una gran actuación con los rojiamarillos, equipo al que llegó en calidad de préstamo por un año. Su ficha es de las Chivas Rayadas de Guadalajara.

El mexicano tenía ofertas para quedarse en Herediano, pero apareció Alajuelense en media negociación, con la intención de llevárselo, aunque también tenía ofertas en China.

El Chuy finalmente jugará en China, debido a que le ofrecieron mucho dinero. Los dirigentes del Herediano, como Jafet Soto, presidente de Fuerza Herediana y gerente general, Robert Garbanzo, gerente deportivo, decían que en Costa Rica, solo jugaría con el club florense, pero nunca se supo nada de boca del jugador.

Sin embargo, este domingo, ESPN sacó unas declaraciones del Chuy en la que le preguntaron directamente con qué club se hubiera quedado.

“Me ganaba más el corazón porque había jugado en Heredia, me dieron la confianza. No pude sentarme a platicar bien con mi representante porque tuvo que cerrar otros temas con los jugadores. Había ofertas de otros lugares y no solo era ver ofertas de ellos”, expresó.

Godínez jugará en China, pero se mostró sorprendido de la puja que dieron por él, dos equipos grandes del país.

“Bueno, es sorprendente que dos de los equipos más importantes de Costa Rica me buscaran”, agregó.