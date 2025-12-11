Deportes

“Mi ángel de la guarda”: Rodolfo Mora cuenta cómo Carlos Serrano lo rescató

En pleno programa, Rodolfo Mora sorprendió a la audiencia al revelar que Carlos Serrano fue quien lo salvó

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

Al inicio de 120 Minutos de este jueves, Rodolfo Mora confesó cómo uno de sus mayores contrincantes en los debates del programa, Carlos Serrano, fue su “ángel de la guarda” este jueves.

Mora sufrió un percance con su carro antes de llegar a las instalaciones de Monumental en La Uruca.

Entre risas, Rodolfo aseguró que va a estar eternamente agradecido con Carlos Serrano este jueves por salvarlo.

Programa deportivo 120 Minutos Repretel.
Rodolfo Mora cuenta como Carlos Serrano lo salvó este jueves antes del inicio del programa. (Marvin Caravaca)

“Iba a pasar a comprarme un batido; cuando voy de camino al lugar, ‘aló, mae, sálveme la tanda, vaya a la gasolinera, pida una pichinga y me trae gas, estoy aquí en la orilla, en la cuesta’; si yo no llego, este mae estaría haciendo presa ahí en la General Cañas y tuve que llevarle la pichinga que hay que irla a devolverla, por cierto”, relató Serrano en el inicio del programa de este jueves.

Rodolfo Mora que se quedó sin gasolina antes del inicio de 120 Minutos
Rodolfo Mora se quedó sin gasolina antes del inicio de 120 Minutos (Instagram Carlos Serrano/Instagram Carlos Serrano)

“Me la voy a jugar, sí llego, sí llego, ya estaba la luz desde ayer y yo ‘no no sí llego’, me faltaron 200 metros, pero Carlitos, es mi ángel”, dijo Rodolfo entre risas

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
120 MinutosRodolfo MoraCarlos Serrano
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.