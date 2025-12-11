“Mi ángel de la guarda”: Rodolfo Mora cuenta cómo Carlos Serrano lo rescató

Al inicio de 120 Minutos de este jueves, Rodolfo Mora confesó cómo uno de sus mayores contrincantes en los debates del programa, Carlos Serrano, fue su “ángel de la guarda” este jueves.

Mora sufrió un percance con su carro antes de llegar a las instalaciones de Monumental en La Uruca.

Entre risas, Rodolfo aseguró que va a estar eternamente agradecido con Carlos Serrano este jueves por salvarlo.

Rodolfo Mora cuenta como Carlos Serrano lo salvó este jueves antes del inicio del programa. (Marvin Caravaca)

“Iba a pasar a comprarme un batido; cuando voy de camino al lugar, ‘aló, mae, sálveme la tanda, vaya a la gasolinera, pida una pichinga y me trae gas, estoy aquí en la orilla, en la cuesta’; si yo no llego, este mae estaría haciendo presa ahí en la General Cañas y tuve que llevarle la pichinga que hay que irla a devolverla, por cierto”, relató Serrano en el inicio del programa de este jueves.

Rodolfo Mora se quedó sin gasolina antes del inicio de 120 Minutos (Instagram Carlos Serrano/Instagram Carlos Serrano)

“Me la voy a jugar, sí llego, sí llego, ya estaba la luz desde ayer y yo ‘no no sí llego’, me faltaron 200 metros, pero Carlitos, es mi ángel”, dijo Rodolfo entre risas