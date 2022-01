Michael Barrantes: “Cartaginés está hecho para buscar el título”

En su presentación con el equipo brumoso, el volante Michael Barrantes dijo que Cartaginés está para pelear el título.

El exsaprissista fue presentado este viernes a las 11:50 de la mañana, en el estadio Fello Meza, donde minutos después fue presentado el cubano Marcel Hernández.

“Cartaginés está hecho para meterse a semifinales y luego buscar el título, si todos nos unimos podemos sacar esto adelante.

“Yo no tengo que venir acá a demostrarle nada a nadie, siempre dije que yo no me quiero retirar del fútbol, ni que el fútbol me retire a mí, aún me siento con mucha energía para seguir”, expresó.