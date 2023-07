Michael Barrantes cuenta cómo disfrutó su primer gol con Alajuelense

Michael Barrantes celebró a lo grande la anotación. (Jose Cordero)

“¡Inolvidable!”, así respondió Michael Barrantes cuando explicó cómo celebró su primer gol vestido con la chema de Liga Deportiva Alajuelense.

El volante se mostró muy feliz por la anotación que consiguió en el empate a tres contra el Municipal Liberia de este sábado y espera que sean muchos tantos más.

“Es muy lindo, agradecido con toda la afición que se hizo presente y más con los aficionados que por una u otra vía me han externado sus muestras de cariño. La verdad estoy muy contento. Desde que entré en el calentamiento, sentí esa buena vibra, los deseos de la gente y es muy lindo haber retribuido todo eso con el gol.

“Es una sensación única, porque de todo lo que se ha hablado a mi alrededor, marcar en el debut en casa es muy lindo y espero que sea el primero de muchos”, comentó tras finalizado el juego.

Hasta se tomó el tiempo de contar cómo fue la jugada que dio forma a su anotación y que sirvió para poner como locos a los hinchas rojinegros.

“Pasaron muchas cosas por la cabeza, porque fue un rebote que usualmente no le queda a uno así y cuando me metí al área vi que iba muy solo, en eso vi que Marvin venía a acortar, enganché y lógicamente me quedó en el perfil derecho, pude pegarle al marco y anotar”, concluyó.

Barrantes espera que conforme pasen los partidos esté en todas para seguir rindiendo con Alajuelense.