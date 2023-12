Michael Barrantes cuenta su nuevo reto para complacer a los aficionados de Alajuelense

Michael Barrantes espera cumplir el próximo año e deseo de todos los aficionados de Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

Seis meses bastaron para que Michael Barrantes se ganara el cariño de la afición de Liga Deportiva Alajuelense, pese que el club quedó fuera del baile en el Apertura 2023, el jugador salió contento por el desempeño que tuvo en la temporada y dejó muy claro el reto que tendrá el próximo año.

Luego de la eliminación hizo un análisis lo más detallado posible sobre su rendimiento, el cual calificó como bueno pese a que no tuvo calificación perfecta por no alzar la copa 31 en diciembre.

“Bueno, bueno, sinceramente lo saco así, porque creo que independientemente de haber ganado títulos con la institución, creo que mi aporte fue importante en todos los ámbitos. Yo creo que para eso me contrataron y salgo contento, porque creo lo pude hacer bien.

“En todos los equipos que he trabajado siempre he tratado de aportar mi granito de arena con mi experiencia, mi corazón, mi pasión y lógicamente a estas alturas de mi carrera no podía dejarlo a un lado, entonces salgo muy satisfecho, muy orgulloso de lo que pude hacer acá en la institución y lo que cada uno de mis compañeros en general hicimos por este semestre”, detalló.

Por eso fue claro en no bajarle el piso al torneo de Copa y la Centroamericana que ganaron y dejó claro el compromiso que tendrán con los aficionados el próximo año.

“Mira, yo no sé si se está desmeritando o si se está bajando el piso, la verdad, nosotros salimos muy satisfechos, obviamente no felices al 100% porque queríamos ganar los tres títulos, pero no se pueden desmeritar esas copas que ganamos porque todos los equipos las queríamos ganar cuando empezamos la temporada.

“Siempre el equipo tiene muchísimo margen de mejora, independientemente cuando se ganan títulos o no, entonces yo creo ahora nos toca descansar, intentar recuperarnos y sabemos de que el próximo semestre sí es un reto muy importante conseguir el título 31 para la institución”.

En los números compartidos por la Unafut, Barrantes jugó 1032 minutos en 21 juegos, divididos en 13 de titular y ocho de cambio, un promedio de 49 minutos por juego, hizo dos goles, dos asistencias y disparó a marco en 37 ocasiones.