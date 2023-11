Michael Barrantes de Alajuelense no enciende las alarmas pese a la derrota ante Guanacasteca

Los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense lamentaron haber dejado ir los tres puntos en el juego ante Guanacasteca, que perdieron en casa 4 a 2 y dejaron más dudas de la cuenta de cara a la final de la Copa Centroamericana ante el Real Estelí de Nicaragua y previo a la semifinal ante Herediano, el fin de semana.

Alajuelense cayó ante Guanacasteca de forma sorpresiva. (Albert Marín)

El juego ante los nicaragüenses es este martes y la Liga debe ir no solo a ganar, sino a lavarse la cara, mentras que jugará la semifinal ante Herediano el sábado 2 de diciembre, en el Coyella Fonseca, a las 8 de la noche.

Michael Barrantes expresó que la derrota no implica ninguna alerta y que se aprestan para los dos partidos de la semana, que tienen por delante, la gran final de la Copa Centroamericana y la semifinal ante el Team.

“No hay que encender ningún tipo de alarma, quizás falta más concentración, sin desmerecer a Guanacasteca, creo que algunos goles fueron errores de nosotros. Por dicha, nos toca enfocarnos en lo que viene, tenemos que recuperarnos y enfocarnos en los partidos que vienen”, expresó.

Mientras tanto, Erick “Cubo” Torres expresó que quedó muy satisfecho no solo con su labor sino en general con lo que hizo Guanacasteca y espera que Uanfut corrija un gol que le quitaron en el clásico de la pampa ante Liberia.

Dijo que ha habido acercamientos con otros equipos, pero que no se define nada aún y que está muy agradecido con la liga de Costa Rica por la oportunidad que le dio de volver al fútbol.

Horacio Esquivel dijo que no se lamenta de nada por no clasificar. “Tenía dos centrales que no juegan siempre y ese dúo no iba a presentar lo que hubieran hecho en otras circuntancias”, expresó el entrenador de Guanacasteca.