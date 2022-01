Michael Barrantes dice que no dejará que nadie le imponga su retiro

Michaell Barrantes afirma sentirse en todas para cumplir el sueño del campeonato para Cartaginés. (JOHN DURAN)

Michael Barrantes dejó claro que no permitirá que nadie le imponga nada sobre su carrera ni cuando llegará la fecha de su retiro.

El jugador, de 38 años, afirmó sentirse puras tejas en su presentación con el Cartaginés, equipo al que dice llegar con mucha hambre de jugar, de ganar más cosas y de seguir disfrutando sobre la cancha, más allá de la opinión que tenga cualquiera.

El volante fue tajante ante una pregunta que le realizamos, luego de que en el Saprissa, su antiguo club, le ofrecieran retirarse para que siguiera ligado al equipo, pero en la parte técnica.

-En el fútbol nacional hay jugadores veteranos que aún tienen muy buen rendimiento. ¿Usted siente que aún tiene mucho por dar y lo ilusiona este torneo para demostrar a aquellos que creían y le plantearon que usted lo que debía hacer ya era retirarse?

En realidad yo no tengo que demostrarle nada a nadie, yo cada día que me levanto y vengo a trabajar, es para demostrarme a mí mismo que yo puedo. He sido muy profesional y sincero en algo que he dicho muchas veces, yo quiero retirarme del fútbol y no que el fútbol me retire.

Si aún me levanto para venir al Cartaginés a trabajar, es porque tengo ese deseo y sé que todavía tengo las capacidades para rendir dentro del terreno de juego. Yo lo único que quiero es disfrutar de este chance que me están abriendo para seguir en el fútbol y es lo que corresponde en una institución tan seria como esta, es todo lo que tengo que hacer.

Deseo cumplido

Los brumosos le cumplieron a Michael el deseo de tener un año más de contrato, porque afirma que se siente tan bien que aún no sabe cuándo colgará los tacos, si en un año, en año y medio o cuidado y no más tiempo. Eso sí, es consciente que este podría ser el último club de su laureada carrera.

“Estoy muy agradecido con el club, se lo dije a Leo (Leonardo Vargas, gerente deportivo brumoso) no voy a hablar si fue buena, mala, regular o como sea, lo sucedido (con Saprissa), solo sé que hoy estoy contento porqué estoy acá, no sé cuando será mi retiro, pero igualmente espero quedarme acá mucho tiempo, si continuo acá, espero en Dios poderme retirar acá y que todo salga bien”.

El jugador llega a la Vieja Metrópoli con la misma ilusión que todos los que han vestido esa camiseta, meterse a la historia al conseguir un histórico título con el club.

‘’Vengo con mucha ilusión, con mucha hambre, lucharemos por buscar ese ansiado título que no solo la provincia espera, creo que pondría feliz a gran parte del país, el grupo que gane el título con Cartaginés va a quedar en la historia de este país, ¿qué mayor reto que ese?”, comentó.

El título es algo que Michael realmente cree, afirma que tienen equipo para conseguirlo y mucha hambre y ganas de romper de una vez por todas con la historia.