Michael Barrantes encontró en Alajuelense una gran razón para pensar en ampliar su carrera

Michael Barrantes ya celebró su primer gol con Alajuelense. (Jose Cordero)

A sus 39 años, cercano a llegar a los 40, Michael Barrantes aún se siente puras tejas para seguir jugando al fútbol, las fuerzas y ganas para continuar las siente muy vivas.

En Alajuelense, el volante además se topó con condiciones que describe como las ideales para alargar su carrera más allá de los seis meses que inicialmente tiene de contrato.

El Centro de Alto Rendimiento y todas las herramientas con las cuenta tienen muy contento a Barra según nos contó.

“Estamos hablando de Michael, pero en realidad yo creo que esto es algo para todos, desde los jóvenes. Lo voy a decir muy respetuosamente ustedes como periodistas y la gente tal vez no saben en realidad todo lo que hay en el CAR, todo lo que eso potencializa a los jugadores, no solo a mí.

“Yo creo que al final es así, aprovechar al máximo todas las condiciones con las que cuento en el CAR y alrededor, para intentar alargar mucho más tiempo la carrera”, nos dijo.

Barrantes es claro que aún se siente muy bien, en los dos juegos ante Santos y Liberia se le ha visto en buen nivel y ante los pamperos hasta anotó el segundo pepino erizo.

Ante los guapileños Michael jugó 60 minutos, mientras ante los coyotes 45, por lo que aún está pendiente la posibilidad de jugar un partido entero.

“Físicamente ahorita me falta un poquito porque estuve lastimado del tobillo en la pretemporada, entonces me perdí prácticamente dos semanas y estoy retomando lo que es la condición física, ya llegará el momento adonde el ritmo del partido me dará para jugar o estar mejor físicamente”, comentó.

Michael se ilusiona cada vez más que su paso por Alajuelense pueda ser mucho más largo de lo que muchos esperaban o imaginaban.