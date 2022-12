Michael Barrantes explica cómo clavó uno de los goles más espectaculares de su carrera

Michael Barrantes se lució con un golazo que dio mucho de qué hablar este miércoles. (Rafael Pacheco Granados)

Michael Barrantes no había disputado un solo minuto del Torneo de Copa 2022, pero en el último partido se lució con un pepino que fue todo un lujo y abrió el camino para el campeonato del Cartaginés.

Fue una poesía lo que a los dos minutos se jaló, que levantó absolutamente a todos en el Fello por lo espectacular. Es de lejos el mejor gol en el país en el 2022 y cuidado sino en más tiempo.

Algunos señalan que hay un error de Esteban Alvarado, que ciertamente está salido más de la cuenta y con mala ubicación, pero es que la calidad y técnica del brumoso para aprovecharse justamente de eso es lo que hace la jugada aún más grandiosa.

Hacer un gol con borde externo a tres dedos, desde casi desde la media cancha cuando viste al rival salido, jamás es un chiripazo, sino todo talento de un jugador que a sus 39 años sigue regalando al fútbol nacional imágenes como estas.

¡Brumosos, qué año inolvidable el de Cartaginés!

Luego del partido, Barrantes explicó a FUTV que tuvo toda la intención de hacer lo que hizo.

“Para nadie es un secreto y no quiero mis palabras suenen agrandadas, pero ustedes saben porque yo siempre me he caracterizado por eso, por los remates de larga distancia, sabía y conozco bien a Esteban, que le gusta jugar fuera del área y por dicha pudo entrar ese golazo”, destacó.

Luego, cuando sus hijos se acercaron a saludarlo y felicitarlo, hasta ellos contaron cómo su papá les dice que hay que patear, que para darle potencia a la pelota hay que darle con el empeine, es claro, Michael sabe muy bien lo que hace en esas situaciones.