Michael Barrantes: honesto, frontal y sin pelos en la lengua, así fue su careo con la prensa

Michael Barrantes hasta en la conferencia de prensa defendió a compañeros como Daniel Chacón de algunas preguntas. (Jose Cordero)

Michael Barrantes ya entró a jugar con Alajuelense aún cuando el Apertura 2023 no ha comenzado y lo hace como un líder que busca predicar con el ejemplo y la honestidad. Como un capitán.

En solo ocho minutos, de una conferencia que duró más de 75, el hombre se llevó los titulares y puso a hablar a todos al decir una frase salida del manual del futbolista por no ser políticamente correcta.

“Voy a ser muy sincero y espero que lo entiendan, porque siempre he sido así y no tengo ningún problema. Hoy por hoy, la gente sabe que fui saprissista, o que soy saprissista, pero hoy me debo a una institución que me abre las puertas.

“Hoy me debo a Liga Deportiva Alajuelense y yo sé que no voy a engañar a la gente, no puedo decir que soy liguista en diez días o cuatro semanas que llevo de estar acá, pero sé lo que soy, que soy un gran profesional, que es lo que me ha caracterizado en toda mi carrera.

“Tengo lomo para aceptar las críticas, no hay ningún problema, por eso lo hablo así de frente, no me voy a meter en la polémica, entiendo que mucha afición no estaba a gusto con mi llegada.

“Los colores se ganan, el respeto se gana, la admiración se gana, el profesionalismo es el que da todo eso. Estoy contento, estoy orgulloso e ilusionado por estar en esta nueva etapa de mi carrera, por representar estos colores y estoy seguro de que lo voy a hacer, al igual que la ayuda que mis compañeros me den más el entorno de la institución y los aficionados especialmente, vamos a hacer las cosas de la mejor manera”, fue una declaración demasiado fuerte para arrancar.

Michael Barrantes no ocultó nada en su presentación con Alajuelense

La carrera de Michael ha dado mucho giros para sorprenderse a este punto, cuando lo sacaron del Saprissa pensando que ya no tenía más para dar se marchó al Cartaginés y fue pieza clave para hacerlos campeones y cuando en el conjunto brumoso iban por un camino parecido, le aparece la Liga.

Aunque obviamente nadie conoce el futuro, ante la consulta de La Teja, Barrantes reconoció que hace unos años jamás se hubiera imaginado de rojinegro.

“Es que cuando usted trabaja, cuando uno es profesional, tendrá todas las puertas abiertas, o se le podrán abrir. Yo no voy a ser mentiroso, yo no puedo ser hipócrita y decir que pensaba en venir a la institución.

“Uno trabaja en donde uno esté, en el momento en el que uno está, usted escucha de lo que se habla de la acera del frente, de otras instituciones y tampoco voy a ser mentiroso en esto, uno escucha eso y uno sí quisiera estar. Porque se da cuenta y tengo amigos aquí que me contaban todo lo que se tiene para crecer, pero que yo pensara que con 38 años voy a llegar a Alajuelense, sería un mentiroso. Yo trabajo con el fin de dar lo mejor día a día con la institución que esté”, comentó.

Barrantes hasta se animó a responder preguntas que no iban dirigidas a él para respaldar a sus compañeros, pero también hacerle ver a la prensa, afición y sus compañeros, en qué reto están metidos.

Habló por el equipo

“Como experimentado me tomo el atrevimiento de contestar un poquito o añadirle algo. Creo que ellos tienen claro más que nadie que el compromiso tiene que existir. Le preguntaste a Daniel (Chacón), por ejemplo, de su compromiso aunque venga por seis meses. Él tiene que estar comprometido hoy por hoy, no porque esté en Alajuela, ni porque ya tenga un contrato con Colorado Rapids, (de MLS) por dos años, sino porque tiene que venir a hacer las cosas bien si quiere tener un campo en Colorado.

“Si viene acá y no juega por estar en banca, ¿usted cree que le van a abrir las puertas allá? Es difícil, pero muchas veces hay que tener cuidado con lo que se dice o preguntás que pueden ser capciosas o buscar generar polémica ”, dijo ante una consulta que le hicimos a Daniel Chacón sobre su compromiso en la Liga, dado que solo estará seis y se sabe se marchará luego.

18/07/2023, Alajuela, CAR, Día de Medios de Liga Deportiva Alajuelense. (Jose Cordero)

Como dato curioso, en un momento que nadie le hacía consultas a Joshua Navarro, otro de los refuerzos que llegaron junto a Daniel Chacón y Guillermo Villalobos, Michael llamó la atención a los medios que esa conferencia no se trataba solo de él y empezaron a salir las preguntas para su compañero.

Ese detalle hasta lo destacó el director deportivo, Javier Santamaría, porqué con el volante más que un futbolista contratan un líder y un capitán, aunque no use la banda.

“’Usted se dio cuenta del efecto Michael? Desde que nadie le había preguntado nada a Joshua Navarro en la conferencia. ¿Sabe de las últimas 20 preguntas cuantas eran para Joshua? Más de la mitad. Creo que eso demuestra que un plantel tiene que estar confeccionado de múltiples piezas, jugadores de experiencia con la veteranía para gestionar determinadas situaciones y jóvenes para garantizar el futuro, creo que no hay discusión o dudas sobre lo que aporta Michael en ese aspecto, creo que ha quedado muy demostrado en al rueda de prensa”, dijo el español.

Aunque no quería que solo tratara sobre él, al final terminó siendo el show de Michael.