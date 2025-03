Michael Barrantes recordó cómo se sintió cuando volvió por primera vez como rival al estadio Saprissa

Michael Barrantes reveló lo duro que fue para él volver a la Cueva, para enfrentar al Saprissa. José Cordero. (Jose Cordero)

Michael Barrantes confesó que volver por primera vez al estadio Saprissa, luego de dejar de jugar en el club fue muy difícil para él.

El jugador de Santa Ana conversó con el periodista Gabriel Vargas, en el programa “A fondo con” y reveló que para él, fue una sorpresa quedar fuera del cuadro morado. Él firmó con Cartaginés y también jugó con Alajuelense, Puntarenas y actualmente viste la camiseta de Santa Ana.

“Fue muy difícil, doloroso, porque tenía en mi mente retirarme en el club y hasta trabajar ahí.

“Al final lo tomé con calma, porque en la conversación con Ángel Catalina (exgerente del Saprissa), me dijo que él no me veía como jugador, quería que fuera parte de un cuerpo técnico, pero también en ese momento quería seguir jugando”, comentó el volante, quien quedó fuera del club morado a finales del 2021.

Barrantes dijo entender las razones de su salida del cuadro morado, sin embargo, le hizo ver al español que por qué hasta que terminó el campeonato le comunicó su salida.

“Nosotros tenemos una buena relación y eso sí se lo hice ver, eso fue parte de mi sorpresa y de mi tristeza”; destacó.

A Fondo Con l Michael Barrantes: “El primer partido cuando visito la Cueva fue duro, muy difícil en la parte emocional”.



🎙️: Gabriel Vargas pic.twitter.com/6BJiaRWwQP — FUTV (@FUTVCR) March 8, 2025

Michael Barrantes llegó a Alajuelense en junio del 2023. Prensa LDA.

Esa primera vez

Michael recordó la primera vez que volvió a la Cueva, para jugar un clásico contra Saprissa.

“Obvio que se siente, lo más extraño es que tenés al frente a los compañeros que fueron tus amigos, vivimos muchísimas cosas dentro y fuera de la cancha, es una sensación extraña.

“Mi primer partido cuando visité el Ricardo fue un partido duro, en la parte emocional, pero algo hice bien porque la afición entendió y me aplaudió y por eso salí contento, orgulloso de lo que he hecho, hasta el día de hoy”, destacó.