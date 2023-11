Michael Barrantes se sinceró sobre cómo está el asunto de su renovación con Alajuelense

Michael Barrantes está con toda la leche para seguir en Alajuelense. Foto: John Durán

Alajuelense y Michael Barrantes ya están pensando el futuro y luego de ver la buena química que hicieron en el Apertura 2023 se plantean seguir con su relación.

De ambos lados la voluntad es la misma, extender el contrato que el volante firmó por seis meses a inicios del semestre, para que se quede al menos por un torneo más.

Barra cumplió 40 años en octubre, sin embargo, eso no es un factor en lo más mínimo, pues el jugador nos dijo que se siente con las fuerzas y ganas de jugar un tiempo más.

“Yo estoy muy tranquilo, muy contento y satisfecho, estoy disfrutando el día a día como siempre lo he dicho y si vamos a tener algún tipo de conversación, pues llegará el momento para eso”, dijo a La Teja.

Hay muchas cosas que animan e incentivan a Michael a seguir en el fútbol, además del buen nivel que sigue demostrando, hasta en la casa le piden que siga, como es el caso de sus hijos.

“Mis hijos son mi mayor motivación, ellos son los que me empujan día a día para hacer las cosas de la mejor manera, junto con mi esposa y todos mis familiares, amigos cercanos, estoy contento, como siempre lo he dicho, disfrutando el máximo el día a día y tratando de hacer mi mejor esfuerzo día a día por el beneficio de la institución y, lógicamente, personal, pero eso se verá más adelante.

“Mis hijos siempre me dicen que me quieren ver jugar más tiempo, lógicamente están pequeños y no logran entender muchas cosas que se viven en el fútbol, pero lo más importante es que al día de hoy les estoy llenando todas esas expectativas que sienten y tienen”, comentó.

En los números de Barrantes se echa ver que es un jugador que llegó a sumar y que todavía tiene qué ofrecer en cancha, factores entre los que se evalúan para su continuidad.

Michael Barrantes se siente con ganas de seguir jugando en Alajuelense

Durante el torneo ha disputado 17 partidos, 12 como titular, en los que acumula 858 minutos con dos goles y una asistencia, además es un jugador que se anima mucho a rematar, con 30 remates en total, según las estadísticas de la Unafut en su aplicación oficial.

A todo lo anterior hay que sumarle además el liderazgo y jerarquía que llevó al equipo, además del respaldo a jugadores jóvenes o que recién empiezan.

“Dar ese apoyo es una de las tantas cosas que tengo que hacer en mi rol como compañero, he tratado de hacerlo de la mejor forma y lo más importante es que ellos lo han aceptado y entendiendo de muy buena manera y lo han aplicado también”, agregó.

Sin duda el colmillo y la experiencia de Michael serán vitales en las finales que los manudos tienen por delante, otro de los motivos por los que fue contratado.