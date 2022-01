Michael Barrantes: “Un título con Cartaginés sería la cereza que le falta al pastel en mi carera”

Barrantes está agradecido con la dirigencia brumosa porque le abrió las puertas para seguir jugando al fútbol. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Michael Barrantes inició este año con una motivación muy especial: conseguir un título con el Cartaginés sería la cereza que le falta al pastel de su carrera.

El experimentado volante volvió al club brumoso, en el que ya estuvo en el 2017, y aseguró que está feliz y sabe que aún puede aportar mucho en la cancha.

Michael debutó con el conjunto blanquiazul el domingo anterior, en la victoria 2-1 contra Pérez Zeledón, en la que incluso dio una asistencia, y este sábado se reencontrará con su exequipo cuando visite el Ricardo Saprissa a las 8 de la noche.

El exmorado reconoció que tiene muy buena relación con los tibaseños, pero que eso queda fuera de la cancha porque va con todo por los tres puntos.

En los negocios. Michael y su esposa tienen un negocio llamado MB Store, que vende artículos deportivos y personalizan y restauran camisetas. Se les puede contactar al 8888-0315.

- ¿Cómo se siente en el Cartaginés?

Muy contento, sumamente agradecido con la dirigencia, con el cuerpo técnico y mis compañeros, porque me brindan la oportunidad de seguir practicando lo que tanto me gusta.

- ¿Cómo se toma el apoyo de los aficionados brumosos?

Estoy sumamente agradecido con todas las aficiones del país, porque me hicieron sentir su cariño y, en general, el aficionado del Cartaginés está contento, satisfecho con mi llegada al equipo, pero eso tengo que hacerlo valer, tengo que devolver ese cariño dentro de la cancha, con lo que siempre aporto, con la entrega, esa es la única forma.

- Cartaginés armó un cuadro interesante para este torneo, ¿eso les mete presión?

Cuando un equipo no ha tenido protagonismo, siempre hay presión, una responsabilidad grande y un compromiso por lograr ese objetivo.

En este momento he sentido otra energía completamente diferente, un camerino lleno de jóvenes, con muchas ganas de crecer y de experimentados con ganas de aportar. Lo único que queremos es asumir el reto, asumir la responsabilidad y, por ende, asumir la presión porque no se han logrado resultados en la institución y es dar lo mejor de cada uno, para lograr revertir ese punto negativo que la institución ha tenido.

- ¿El juego contra Saprissa es un partido diferente?

Sinceramente, es un partido que tendrá muchas sensaciones, muchas cosas especiales, porque tengo grandes amigos, muy buena relación con todas las personas que trabajan en Saprissa, pero es un partido más, y para poder conseguir los objetivos de los que hemos hablado en el Cartaginés, necesitamos ganarlo y sacar puntos.

Estoy tranquilo, preparándome al máximo como lo he hecho siempre, le quiero ayudar al equipo a sacar los tres puntos y lógicamente sé que es un partido lindo. Lastimosamente no habrá público y me hubiera encantado que hubiera para sentir el cariño que la afición saprissista me ha manifestado en redes sociales, pero son las cosas del destino, de la vida.

Quiero, independientemente de todas las relaciones y de las cosas que vaya a vivir antes, durante y después del partido, ayudar al Cartaginés a conseguir los tres puntos y ayudar a mis compañeros a hacer un gran partido.

Su esposa Andrea y sus hijos Arjen y Enzo, son el pilar más importante de Michael. Instagram.

- Usted puso en redes sociales que este es su año, ¿cómo trabaja para lograrlo?

Me preparo al máximo, siempre he sido muy cuidadoso con mi cuerpo, todos los días uno puede mejorar.

¿Por qué quiero que este sea mi mejor año? Imagínese qué lindo sería poder concretar esta llegada al Cartaginés con un título, creo que sería la cereza que le falta al pastel en mi carera, lo digo muy humildemente, por todo lo que se vive, todo el mundo sabe que Cartaginés no ha podido salir campeón, no ha podido clasificar a instancias finales y creo que me preparo al máximo, sería casi finalizar mi carrera con el campeonato de Cartaginés.

- ¿Cómo lo apoya su familia en esta nueva etapa?

Mi familia es el pilar más importante, son las personas por las que trato de salir adelante, de ser profesional, de cuidarme y rendir al máximo.

Mi esposa Andrea, mis hijos Arjen y Enzo, han sido fundamentales en mi carrera, en todo lo que he dado en el fútbol, todo lo que recibo es muchísimo por parte de ellos, en las buenas y en las malas, siempre buscan lo mejor para que pueda estar bien y la verdad estoy agradecido con ellos, porque es mi núcleo familiar, porque viven mi día a día.

También mis papás, mis tíos, mis hermanos, mis abuelitos y mis amigos cercanos, siempre están aconsejándome, criticándome, en el buen sentido de la palabra, para que mejore.