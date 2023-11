Michael Barrantes y Joel Campbell vuelven a la Cueva, ¿cuál le duele más a la afición de Saprissa?

Michael Barrantes a punta de goles se ganó el respeto de los seguidores de Alajuelense. (Jose Cordero)

Conforme se acerca la hora del clásico nacional entre el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense el morbo crece y uno de ellos será el regreso de Michael Barrantes y Joel Campbell a la Cueva vestidos de rojinegros.

Hicimos un sondeo con varios aficionados de Saprissa para conocer a cuál de los dos dolerá más ver volviendo al estadio Ricardo Saprissa con la chema del archirrival y las respuestas fueron contundentes.

Primero le preguntamos a Gloriana Casasola, periodista y presentadora de Telenoticias, que en sus redes sociales muestra su amor por la S y fue clara en decir por qué sufrirá más al ver a Barrantes en una faceta que pocos se imaginaron hace muchos años.

“Como saprissista no me gusta ver a ninguna figura del equipo vistiendo la camiseta del archirival; pero en este caso, me duele más Michael Barrantes y digo que me duele porque él es morado, porque su rendimiento demuestra que aún tenía mucho para entregarle al equipo y creo que la forma en la que salió de la institución no fue la que él se merecía.

“Lo de Joel Campbell no me duele, más bien me molesta, pero esto es fútbol y es parte de las decisiones que como profesionales pueden tomar”, detalló.

Una línea muy similar la tuvo su compañero Daniel Cespedes, que hasta le mandó un recadito a los futbolistas, ¿será que se cumplirá?

“A mí me dolería muchísimo más que nos anote Michael Barrantes, es un morado de hueso colorado quien nunca debió irse del equipo. Eso sí, ha sido un profesional impecable, ha demostrado un enorme respeto a la Liga y a Saprissa; nunca ha evitado hablar de su saprissismo a la vez que pone sudor y sangre por la camiseta rojinegra. Un líder adentro y fuera de la cancha. Pósdata: No van a anotar en Tibás”, adelantó.

LEA MÁS: Comisión de Arbitraje se cuidó para no cometer el error del último clásico

El presentador de Giros y exfutbolista Ítalo Marenco, se tomó unos minutos para pensarlo, pero al final se decantó por uno con muy poco margen.

“Los dos, son excelentes jugadores y como uno realmente sabe que son profesionales van a dar todo por la institución, pero verlos en la Cueva con la rojinegra puesta es lo que más duele, pero me dolería más ver a Joel con la camiseta puesta”, respondió.

Mientras Maria Luisa Ávila, jefa del Servicio de Infectología del Hospital Nacional de Niños y exministra de salud, solo desea que el Monstruo saque la tarea el sábado.

“Creo que a nadie debería de dolerle, son profesionales del fútbol y para ellos es su empleo. Ambos maravillosos jugadores que harán grandes aportes a su equipo. De mi parte solo desear que Saprissa siga coleccionando copas

En los grupos de WhatsApp de “La Cueva de los Morados” lanzamos la pregunta y al cierre de esta nota 803 personas respondieron y, hubo una respuesta que ganó por goleada, ya que 769 respondieron que Barrantes, el equivalente al 95%, y 34 que Campbell. Una sentencia contundente.

Joel Campbell en los momentos importantes de Alajuelense ha respondido. (JOHN DURAN)

Manudo mete carbon

Para hacer más leña al árbol caído, le preguntamos al cantante Cristian Gómez, mejor conocido como Tapón, que es manudísimo hasta la muerte qué espera de Joel y Michael en el clásico.

“Me encantaría que los dos fueran titulares y hasta que metieran gol, pero me quedaré con Michael Barrantes porque Joel ya los vacunó y Michael al vestir por más tiempo la morada, sería muy bonito que Barrantes se jale su golcito, a los saprissistas les dolerá bastante”, apuntó.

Michael Barrantes reconoció que sigue siendo saprissista pese a jugar con el archirrival. (Rafael Pacheco Granados)

Carevic los respalda

Previo a este partidazo, el técnico erizo, Andrés Carevic, tras el juego ante el Club Sport Herediano por la Copa Centroamericana de la Concacaf, se salió de su guion de no hablar sobre jugadores en específico para destacar a los más experimentados que han sido clave del buen momento del equipo.

“Desde un inicio sabíamos que queríamos tener algún jugador más de jerarquía, como en este caso Joel Campbell y Michael Barrantes, para este tipo de situaciones donde la experiencia es sumamente importante para complementar a nuestra gente joven con otros experimentados como Giancarlo González, Celso Borges, Alex López y Johan Venegas para sumar a esa combinación.

“De igual forma esto es fútbol y pueden pasar muchas cosas, pero creo que a final de cuentas siempre vamos a estar más cerca del éxito teniendo un orden y equilibrio, lo venimos haciendo de buena manera por este camino”, comentó.

Los minutos que le ha dado el cuerpo técnico a ambos han sido clave para que se ganen el cariño y respeto de los manudos, sus buenas participaciones vienen de la mano con los goles en los momentos que Alajuelense más los necesita.

Ahí se la dejamos picando amigos morados, a usted, ¿cuál dolerá más?