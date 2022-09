Michael Umaña: “Me hubiera encantado poder cerrar mi carrera en la Tricolor con un Mundial”

Michael Umaña, exdefensor de la selección nacional. Lilly Arce.

Michael Umaña, exdefensor de la Selección Nacional, estuvo en la presentación de la camisa que usará la Tricolor en el Mundial de Catar y reveló que le dolió no ser tomado en cuenta para Rusia 2018.

En su criterio, se merecía un espacio en la cita mundialista luego de jugar la eliminatoria, pero no fue tomado en cuenta por el técnico Óscar Ramírez.

Umaña habló de la despedida de Bryan Ruiz de la nacional y ahí soltó el dardo, en el que lamentó perderse esa Copa del Mundo.

“Es un momento difícil, duro, también me tocó despedirme con la sensación de no ir a Mundial después de 16 años en la Sele y cuatro eliminatorias. Me hubiera encantado poder cerrar mi carrera en la Tricolor con un Mundial. Lo digo abiertamente, me parece que lo merecía, pero bueno, pasó de otra manera”, afirmó.

Para Umaña, quien modeló la nueva chema de Costa Rica, no es fácil decirle adiós al conjunto patrio después de una carrera tan fructífera.

“Después de estar tantos años en la Selección es difícil, así ha sido con Bryan (Ruiz) y muchos jugadores que se merecen una despedida digna por todo lo que han hecho.

“Yo me despedí de la Selección pensando en otra cosa, pero al final ese es el sentimiento, decirle adiós a esa camiseta cuesta y más después de tantos años amándola a muerte. Es difícil”, recalcó.