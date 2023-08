Michaell Chirinos contó qué fue lo que lo dejó más contento de su debut con el Saprissa

Michaell Chirinos anotó en su debut con el Saprissa. Foto: Prensa Saprissa

Michaell Chirinos tuvo este jueves lo que se podría calificar como un debut de ensueño con el Deportivo Saprissa en el que, además de anotar, lo hizo en un juego en su país, Honduras, por la Copa Centroamericana,

Para el extremo morado fue una mezcla de sentimientos bonita con la que salió muy motivado en una cancha que conoce muy bien, como la del estadio Metropolitano de San Pedro Sula.

“La verdad que estoy muy contento, es un debut soñado porque vengo a mí país, anoto un gol, me llena de mucha confianza para seguir trabajando por Saprissa y demostrar por qué es que me llevaron, gracias a Dios que pude anotar”, comentó.

El catracho estuvo habilitado hasta este jueves para jugar, pues su permiso de trabajo en Costa Rica aún no estaba listo y hasta que no estuviera ese documento no podía jugar en ningún sitio para la S.

“El profe me ha llenado de confianza desde que llegué, me ha dicho que haga mi futbol, que no tenga miedo a encarar, si la pierdo que no hay problema, tengo grandes jugadores en la parte de atrás que pueden resolver. La afición y los compañeros también me llenan de mucha confianza para seguir trabajando, aumentar el nivel y llegar a las condiciones que quiero”, agregó.

Por el torneo nacional, Chirinos ya podría jugar el domingo ante el Puntarenas FC.