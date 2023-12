Michaell Chirinos reveló quién le dijo, un día antes de la final, que le anotaría a Herediano

Michaell Chirinos celebró con Youstin Salas el gol que le dio al Saprissa la 39. (MAYELA LOPEZ)

El hondureño Michaell Chirinos llegó al Deportivo Saprissa este torneo y, aunque no tuvo la mejor temporada, destacó en el momento más importante, anotando el gol que sentenció la serie ante Herediano y la conquista de la corona 39.

Algo que el entrenador Vladimir Quesada vaticinó que pasaría.

El catracho confesó que el entrenador, un día antes del juego, le comentó que él sería figura, lo que finalmente se cumplió.

“Fue una sensación impresionante, el profe Vladi de hecho me lo dijo ayer (sábado), que tendría minutos y que iba anotar, después me fui a la casa pensando toda la noche, lo imaginé y, bueno, se dio y es muy momento muy importante para mi carrera”, detalló.

Lo que no se imaginó es que ese gol llegaría tras un señor pase de Christian Bolaños, algo que tampoco olvidará.

“Nos entendemos muy bien, estoy muy feliz por él, por la carrera que ha hecho, también lo he enfrentado en la selección, lo vi cuando jugaba en la UEFA Champions League, a uno le alegra estar ahora aquí con él y bueno, le deseamos lo mejor”, comentó.

Cabe destacar que ese fue su primer gol en el campeonato nacional, un detallazo que guardará en su corazón.

“La verdad que he tenido momentos muy lindos, pero este gol fuera de mi país, mi familia no está, estoy solo acá, fue un lindo gol y me va a marcar por el resto de mi vida”, dijo.