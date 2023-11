Miembro del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol tira fuego a convocatoria de Gustavo Alfaro

Leonardo Vargas está muy molesto por la falta de convocados de Cartaginés en la Selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

La primera convocatoria de Gustavo Alfaro como técnico de la Selección de Costa Rica causó molestias en un equipo en particular, el Club Sport Cartaginés, quienes se quejan de que no consideraran a sus jugadores para los partidos ante Panamá por la Liga de Naciones.

Leonardo Vargas, presidente brumoso, criticó la elección al estar convencido de que sus futbolistas tienen nivel para ir a la Sele, palabras que toman fuerza no solo por ser jerarca de un club, sino porque además es el vicepresidente de la Federación Costarricense de Fútbol y en esa línea, uno de los jefes de Alfaro.

Para don Leo, al argentino lo mal aconsejaron a la hora de montar la lista al meter gente que, a su criterio, no están sobre algunas figuras blanquiazules.

“Carlos Barahona es un muchacho que viene creciendo, en los últimos partidos le tocó tomar una posición que no es la de él y tal vez eso lo sacó un poco ahora de los ojos de la gente que llamó ahora a la selección, pero creo que es un jugador que puede ir”.

“Me parece que Kevin Briceño a pesar de algunos errores que ha cometido en el campeonato, creo que ha venido retomando su capacidad. Yo veo a los que llaman y uno dice, llaman uno, dos, tres, cuatro jugadores que no son regulares en su equipo. Veo a Jeikel (Venegas) que viene siendo el mejor delantero del país en los últimos dos o tres años, el más regular y no lo toman en cuenta, uno piensa que tal vez por la edad, pero toman en cuenta a otros mayores que él, entonces no es por eso”, dijo.

Vargas afirmó que puede venir un cuerpo técnico nuevo, pero mientras detrás esté aconsejando gente que margina al Cartaginés, no va a cambiar mucho, tirando un dardo posiblemente a la dirección deportiva de la Fedefútbol, en la figura del argentino Claudio Vivas.

Algunas personas en la Federación te dicen las cosas que vos querés oír, pero a la hora de hacerlas hacen los que les da la gana — Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés y vicepresidente de la Fedefútbol

Leonardo Vargas sobre Gustavo Alfaro: " Uno es un poco el patrón de ellos"

Claudio Vivas fue un asesor importante de Gustavo Alfaro en la primera lista del entrenador argentino. (Rafael Pacheco Granados)

“En el manejo de la selección siguen siendo los mismos que aconsejan, que convencen a los nuevos que llegan, entonces todo vuelve a ser lo mismo, por eso yo le digo, no esperaba que llamaran a nadie de Cartaginés, pero sí no me gustó el llamado y esperar que todo le salga bien a este señor Alfaro, porque apenas está empezando y tal vez con el tiempo cambie.

“Dijo que le iba a dar seguimiento a todos los clubes y jugadores de este país, por lo que esperemos que sea cierto eso, porque si es cierto eso, creo que la conformación de la Selección entonces será diferente”, criticó con firmeza.

Don Leo hasta fue más allá al asegurar que ahora que él está en la Fedefútbol, irá a ver los entrenamientos para verificar si realmente los jugadores que convocaron son mejores que los suyos y que hablará con Alfaro al respecto, pues no se quedará con los brazos cruzados.

“Sí, sí, claro, porque ahora tengo más facilidad para hacerlo, de una u otra forma, uno es un poco el patrón de ellos, voy a ir a los entrenamientos de la Selección a ver qué están haciendo ahí, ver qué tan diferentes son los jugadores que llevan o por qué los del Cartaginés no pueden estar en ese tipo de selecciones, especialmente en la mayor, pero créame que sí voy a hacerlo”

“Es complicado que cuando usted habla con algunas personas en la Federación te dicen las cosas que vos querés oír, pero a la hora de hacerlas hacen los que les da la gana”, lanzó duramente.

Habrá que esperar a ver cuáles son las repercusiones de las palabras del vicepresidente de la Fedefútbol hacia un entrenador que ni siquiera ha debutado en su puesto.