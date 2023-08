Miembro del nuevo Comité Ejecutivo dejó ver cuál podría ser el futuro de Amelia Valverde

Amelia Valverde pareciera que está lista para la foto con el nuevo Comité Ejecutivo de la Fedefútbol. (SAEED KHAN/AFP)

Luego del fracaso que supuso la participación de la Selección de Costa Rica en el mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023, muchos se preguntan cuál será el futuro de la entrenadora Amelia Valverde, con quien la afición no está nada contenta.

Casi que a una sola voz, tanto aficionados como medios de comunicación piden la destitución de la estratega, tras ocho años en su puesto, pues aseguran que su ciclo acabó.

Silvia Bolaños, presidenta del Puntarenas FC, y la próxima tesorera del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol, confesó que la continuidad de la entrenadora será de las primeras cosas que revisarán una vez que asuman las funciones.

“Es un tema que vamos a conversar a futuro, todavía nosotros no estamos en funciones para tomar decisiones, pero creo que es un tema que no se puede ocultar, porque es sensible, y no ha venido generando resultados. Lo vamos a poner sobre la mesa y a tomar las decisiones.

“Los resultados a ella no se le han dado, tiene un 43% de rendimiento en los últimos ocho año y, pues evidentemente, será una de las primeras decisiones que vamos a tomar cuando asumamos”, dijo en declaraciones a Tigo Sports.

Si por la víspera se saca el día, la continuidad de Amelia en la Sele femenina está igual de fea que su rendimiento.