Mientras algunos lo piden para la Selección, joven costarricense toma una decisión con otro equipo

Mientras algunos lo piden para la Selección de Costa Rica, el joven Joseph Nonge tendrá una nueva oportunidad con la Selección de Bélgica.

Joseph es un futbolista profesional belga, de ascendencia costarricense y congoleña, y en las últimas semanas su nombre ha sonado con fuerza en el entorno deportivo tico y hay quienes desean que se ponga la camisa de la Tricolor.

Este miércoles, se dio a conocer que Nonge, quien juega como mediocampista, fue tomado en cuenta por la Selección de Bélgica Sub-21 para los juegos amistosos contra Alemania e Italia, camino a la Euro Espoirs 2027.

El volante Joseph Nonge jugará con la Selección de Bélgica Sub-21. Foto: Instagram Stade Brestois 29. (Foto: Instagram Stade Brestois 29./Foto: Instagram Stade Brestois 29.)

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¿Quién es?

Joseph tiene 21 años y nació en Bélgica. Su mamá es tica y su papá congoleño.

Se formó en las divisiones inferiores del RSC Anderlecht y en julio del 2021 se incorporó a la cantera de la Juventus de Turín.

Debutó con el primer equipo de la Juve en enero del 2024, tanto en la Copa Italia como en la Serie A y ganó la Coppa Italia 2024.

En agosto de este año firmó con el club francés Stade Brestois 29 con contrato hasta el 2029.