Miguel Ajú está listo para jugar: “Siempre he sido ganador, eso es lo que me ha enseñado la Liga”

Miguel Ajú está listo para cuidar el marco manudo. Foto prensa Liga Deportiva Alajuelense

El inicio del Clausura 2022 trae para el joven guardameta Miguel Ajú el que puede ser, posiblemente, el momento más retador de su carrera, pues todo apunta a qué será el estelar en el marco de Alajuelense, aunque su debut tendrá que esperar por los partidos suspendidos a los manudos.

Ante la sanción de cuatro juego de Leonel Moreira luego de la final del Apertura 2021 ante Saprissa, el joven arquero de 22 años será el que tenga la responsabilidad de de cuidad el marco manudo luego de regresar al club tras jugar con Jicaral el torneo pasado.

Los rojinegros prestaron al cuadro peninsular a Johnny Álvarez, el tercer meta erizo el torneo pasado y tras la salida también de Mauricio Vargas, hay un proceso de renovación en el marco rojinegro.

“Estoy muy contento, muy agradecido con Dios por las personas que siempre me han apoyado. Lo tomó con mucho profesionalismo y el mejor ánimo, voy con la mejor intención de hacerlo bien, algo sumamente importante, estoy muy a gusto y entrenando muy bien.

“Soy humano, una vez dijeron que quien no siente nervios o ansiedad no está vivo, no te voy a mentir, tengo ganas que el campeonato empiece ya, esta sensación me hace sentir muy vivo, más que todo por mi familia”, dijo a Deportes Repretel

Ajú es de esos jugadores que ha sido formado en el León desde carajillo, llegó al club a los seis años y a los 18 debutó en el primer equipo para luego pasar al alto rendimiento y salió a préstamo un par de veces, pero nunca si perder su ligamen con la institución, por lo que si hay que le sobra es ADN rojinegro.

“Esta es la institución que me vio nacer, siempre he sido una persona ganadora y eso es lo que me ha enseñado la Liga, han habido años difíciles, claro, pero se sabe que acá siempre se exige al máximo, se les dan todas las comodidades para hacerlo de esa manera.

“Hoy en día tenemos un CAR, un comedor, un sicólogo, muy altos profesionales para rendir adentro y afuera de la cancha, lo que me deja muy contento con lo que ha sido y es para mí este club. Intentaré siempre devolverle con profesionalismo y perseverancia todo a ellos”, agregó.

Parte de la oportunidad que recibe hoy Miguel fue por nunca bajar los brazos aunque parecía que en un momento el club no tenía un plan claro con él.

La espera dio sus frutos luego de realizar un muy buen torneo con Jicaral en el que fue figura.

“Yo me pongo de ejemplo, muchas veces pensé que un préstamo era negativo, que no contaban con uno, pero gracias a las personas que siempre me han apoyado, que me han dicho, ‘tómese las cosas con responsabilidad, con profesionalismo con paciencia y las cosas llegan’ y estamos acá”

“Quiero agradecerle igual a Jicaral, a don Roy Barrantes y todo el cuerpo técnico que estuvo en su momento y todos allá por haber sido parte de mi carrera, de un buen momento

A lo interno del grupo ya hasta le dicen el Gato, apodo que le pusieron cuando jugó con el Municipal Santa Ana en Segunda División con solo 18 años.

Además de Ajú, el sábado los manudos mostraron a Byron Mora, portero de la sele sub-20, quien en este torneo hasta podría aparecer dependiendo de las ausencias y circunstancias.