Miguel Ajú le pone sabor a la competencia por la portería de Alajuelense

El joven portero Miguel Ajú le puso sabor a la competencia por la titularidad en el marco alajuelense, la cual comparte con el experimentado Leonel Moreira. Con una gran actuación ante San Carlos, Ajú reconfirmó lo que demostró al inicio del torneo cuando fue el titular mientras Osito cumplía una sanción.

Miguel Ajú es una buena competencia para el experimentado Leo Moreira. (Albert Marín)

Ajú le paró un penal a Álvaro Saborío y no fue un penal mal tirado, fue un cañonazo arriba y esquineado al que el portero le fue y lo rechazó. Ese pepino era la apertura en el marcador.

Los aficionados rojinegros que estaban en el estadio reaccionaron ante la parada y algunos han dicho que le darían la titularidad a Ajú, de 22 años, sin problema.

Miguel también se robó los aplausos el domingo ante Herediano cuando entró luego de la expulsión de Moreira y tuvo un par de paradones trascendentales.

El experimentado portero argentino Carlos Díaz dijo que Ajú tiene las condiciones técnicas para disputar el puesto con Leo, pero que en Alajuelense no se deben apresurar

“Ajú es un chico con unas condiciones increíbles y tiene la ventaja de que jugó un torneo en Jjicaral donde fue figura. Está en condiciones, pero no hay que apurarlo, el arco de Alajuelense es pesado y vea lo que pasó con Adonis Pineda, no sería justo repetir la historia. Hay que llevarlos de a poco, con responsabilidad”, explicó Díaz.

Dijo que el proceso que le están dando al buen portero es el recomendado, pues juega algunos partidos, ya tuvo su experiencia en Jicaral y sin duda, la Liga tiene mucho futuro en su arco.

“Los alajuelenses pueden tener mucha tranquilidad en que el departamento de portería está bien protegido y resguardado”, añadió.

Leonel Moreira se puede quedar de brazos cruzados ante el gran nivel de Miguel Ajú.

Álvaro Solano, técnico nacional y quien jugó con Alajuelense, explicó que Ajú le puede competir a Leo Moreira pero que se viene una etapa muy importante donde es mejor asegurar el puesto con experiencia.

“La portería es un puesto muy sensible, el entrenador cuando hace una elección de portero se fija en los puntos críticos. El técnico Albert Rudé se decanta por la experiencia de Leo, que es lo que le falta a Ajú. Es un puesto que no se puede acelerar, a menos que tengas a un fenómeno, como paso con Donnarumma en Italia”, explicó Solano.

El joven Ajú aseguró luego del partido ante San Carlos que ve a un sicólogo tres veces por semana para lograr estar enfocado.

“Algunos piensan que eso no hace falta. Pero es importante, me hace recomendaciones, que vea a los ídolos míos, como Kobe Bryan y me dijo que leyera el libro ‘La primera vez que le pegué con la izquierda’ de Rafael Nadal. Hay que tener paciencia, no darse por vencido”, dijo.

Los conquistó

Los fiebres manudos, como Julio González quedaron como locos con Ajú y dicen que le darían la oportunidad de una vez.

“Ajú es un porterazo. Había iniciado de titular y de un pronto a otro lo sentaron, ni sé porqué. Leo es bueno, quizás con algo de desgaste mental, sería importante que sienta competencia”, opinó.

Beatriz Solano considera que Ajú es mejor portero que Leo y lo mandaría a la guerra en las semifinales.

“No digo que Moreira sea malo, para nada, pero es mejor Miguel y no le va a pasar lo de Pineda porque ya hizo un torneo con Jicaral y le fue bastante bien”, explicó.